Facebook Uygurlara Yönelik Siber Saldırıyı Ortaya Çıkardı

Facebook tarafından yapılan açıklamada Çinli siber casusların sahte Facebook hesapları ve web siteleri açarak Müslüman Uygurlar’ın bilgisayarlarına ve akıllı telefonlarına sızmaya çalıştıklarını bildirdi.

Şirket bu gelişmiş gizli operasyonların Uygur aktivistlerini, gazetecileri, Çin’in Şincan bölgesindeki muhalifleri, Türkiye, Kazakistan, ABD, Suriye, Avustralya, Kanada ve diğer ülkelerdeki bazı bireyleri hedef aldığını kaydetti.

Açıklamaya göre bilgisayar casusları gazeteci ve aktivist gibi görünen kişiler adına sahte hesaplar, sahte web siteleri açarak ve telefon uygulamaları üreterek Uygur topluluğuna erişmeye çalıştı. Bazı durumlarda bilgisayar casusları Uygurlar arasında popüler olan haber sitelerini aslına çok benzer şekilde taklit etti.

Hedef kişilerin bu sitelerdeki linkleri tıklaması durumunda bilgisayarları ya da akıllı telefonları casus yazılımlar aracılığıyla takip altına alındı.

Siber güvenlik firması FireEye’a göre yazılım bu kişilerin bulundukları yer, klavye vuruşları ve telefon rehberleri gibi bilgileri toplayabiliyor.