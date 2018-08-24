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Facebook üzerinde hak iddia eden firari, Ekvator'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

Mahkemeye sahte belgeler sunmaktan tutuklandıktan sonra firar eden Paul Ceglia, Ekvator'da yakalandı

NEW YORK (AA) - "Facebook" üzerinde hak iddiasıyla açtığı davada sahte belgeler sunmaktan tutuklandıktan sonra firar eden Paul Ceglia, Ekvator'da yakalandı.

Facebook hisselerinin yarısının kendisine ait olduğunu öne sürerek 2010 yılında Mark Zuckerberg'e açtığı davada sahte belgeler sunmaktan dolayı tutuklanıp, mahkum edildiği ev hapsinden firar eden Ceglia, Ekvator'da yakalandı.

Savcılar, yakalanan Ceglia'nın bir gün içerisinde mahkemeye çıkartılacağını açıkladı.

ABD vatandaşı Ceglia, Facebook'un kuruluş aşamasında Zuckerberg'e büyük miktarda parayı ödünç verdiğini iddia etmiş, Facebook'un kendi yardımları olmasa hayata geçirilemeyecek bir proje olduğunu öne sürerek hak iddia etmişti.

New York eyaletinde görülen duruşmalarda, sahte belgeler sunmaktan dolayı sahtekarlıkla suçlanan Ceglia, 2012'de tutuklanmış, kefaletle ev hapsi cezası almıştı. Ancak, Ceglia ev hapsindeyken 2015 yılında ailesi ile birlikte firar etmişti.

Zuckerberg ise Ceglia'yı tanıdığını ancak Facebook ile bir ilişkisi olmadığını savunmuştu.

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Ekvator Facebook Mark Zuckerberg Paul Ceglia

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