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Facebook ve Apple arasındaki savaş herkesin gündeminde

15.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Facebook ve Apple arasındaki savaş herkesin gündeminde

Küresel çapta ses getiren Facebook ve Apple arasındaki savaş her geçen gün daha fazla büyüyor ve Apple ile Facebook bir türlü anlaşamıyor. İşte merak edilen detaylar.

Facebook tarafından bazı kullanıcı verileri toplanıyor ve onlara en uygun olabilecek reklamlar hazırlanıyor. Bu reklamlar uygulamalar kullanıldığında rahatlıkla gösterilebiliyor.

Apple ise Facebook platformundan çok daha farklı düşünüyor. Onlara göre kullanıcı verileri değerlidir ve kesinlikle başka bir kurum ile paylaşılmamalı. Fakat Facebook ise bunların reklam için kullanılabileceğini söylüyor.

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iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte Apple çok daha radikal kararlar alıyor. Buna göre iOS kullanıcıları, Facebook firmasının veya diğer firmaların kullanıcı verilerini toplaması tamamen engelleyebiliyor. Ancak Facebook bu durumdan çok rahatsız.

Küçük işletmelere ve diğer şirketlere reklam hizmeti sunan Facebook en büyük gelir kaynaklarından birisini de buradan elde ediyor. Bu nedenle reklamlardan vazgeçmesi neredeyse imkansız diyebiliriz. Apple ise kesinlikle kullanıcı verilerini paylaşmak istemiyor. Bu nedenle ikili arasındaki tartışma çok daha fazla büyüyecek diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Apple iOS
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