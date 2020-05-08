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Facebook ve Google'dan koronavirüs kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 09:28 | Son Güncelleme

Facebook ve Google, koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçmişti. Son gelen açıklamalara göre koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kaldırılmaya başlanması, Facebook ve Google'ın kararını değiştirmedi.

Facebook ve Google'dan koronavirüs kararı!

Koronavirüs nedeniyle birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Bu şirketlerin arasında sosyal medya platformu Facebook ile arama motoru devi Google da vardı. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte her iki şirketin çalışanlarının ofislerine dönmesi planlanıyordu. Fakat planlar yeni bir kararla tekrar bozuldu.

FACEBOOK VE GOOGLE DEVAM DEDİ

Facebook ve Google, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen evden çalışmaya devam dedi. Her iki şirket, 2020 yılının sonuna kadar evden çalışma kararı aldı. Ancak ofise gelmek isteyen çalışanların isteği de bu süreçte geri çevrilmeyecek.

google

İSTEYEN ÇALIŞAN GELEBİLİR

Google konu hakkında yaptığı açıklamada ofise gitmek zorunda olan kişilerin Haziran ayı itibariyle şirket binalarına girebileceğini aktardı. Facebook ise isteyen kişilerin ofislere gelebileceğini, fakat evden çalışmak isteyenlerin yıl sonuna kadar bu şekilde çalışmalarında herhangi bir sakınca olmadığını bir e-posta ile paylaştı.

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