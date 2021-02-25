HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook ve Instagram Myanmar ordusu ile kontrolündeki medyanın hesaplarını kapattı

Facebook ve Instagram Myanmar ordusu ile kontrolündeki medyanın hesaplarını kapattı

25.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Facebook ve Instagram Myanmar ordusu ile kontrolündeki medyanın hesaplarını kapattı

Sosyal medya devi Facebook, kendi platformunda ve Instagram’da Myanmar ordusu ile kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını kapattı.

Sosyal medya devi Facebook, kendi platformunda ve Instagram'da Myanmar ordusu ile kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını kapattı.

Facebook birkaç gün önce de ordunun ana hesabını şiddet olayları nedeniyle silmişti.

Myanmar'da halkın ana bilgi kaynaklarından biri olan Facebook, ülkede nefret söylemi yaymak için de kullanılıyor.

Myanmar ordusu 1 Şubat'ta iktidara el koyarak olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ardından başlayan protestolarda bugüne kadar en az üç protestocu ve bir polis hayatını kaybetti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1357345668352921600

Ülkede yaşananlara kayıtsız kalmakla suçlanan Facebook, Çarşamba gecesi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "1 Şubat darbesinden bu yana yaşanan ve ölümcül şiddeti de içeren olaylar bu yasağı gerekli kıldı. Myanmar ordusunun Facebook ve Instagram'da bulunmasına izin vermenin riski çok büyük" ifadeleri yer aldı.

Facebook, ordunun kontrolündeki şirketlerin platforma reklam vermesini de yasakladı.

Yasağın süresiz olduğu açıklandı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1359105514383175681

Ordu ve internet

Myanmar sokaklarında her gün protestolar düzenlenmeye devam ediyor.

myanmar'daki bir polis barikatı

Eylemciler ordunun ölümcül şiddet kullanma tehditlerine rağmen sokağa çıkıyor.

Muhalifler, ordunun internetteki muhalefeti de bastırmaya çalıştığını, sık sık interneti kestiğini aktarıyor.

Ülkede 2013'te yürürlüğe giren telekomünikasyon yasasının 77. maddesi hükümete olağanüstü durumlarda telekomünikasyonu kesme hakkı veriyor.

Myanmar'daki pek çok kişi, internette çoğunlukla Facebook kullanıyor.

Facebook daha önce de Myanmar ordusuna karşı önlem almıştı.

Şubat ayındaki darbenin başında olan Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey askeri yöneticilerin hesapları 2018'de kapatılmıştı.

Facebook o kararı da bir BM raporunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlar hakkında soykırım soruşturulması başlatılması gerektiğini vurgulaması üzerine almıştı.

Raporda Facebook da harekete geçmekte "yavaş ve etkisiz" kalmakla eleştirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
İran'da göstericilere müdahale: 2 kişi hayatını kaybettiİran'da göstericilere müdahale: 2 kişi hayatını kaybetti
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Moderna korona mutasyonları için ek aşı geliştiriyor!

Moderna korona mutasyonları için ek aşı geliştiriyor!

'Müslüman cenazeleri yakılacak'

'Müslüman cenazeleri yakılacak'

14 saat balıkçı şamandırasına tutunarak hayatta kaldı

14 saat balıkçı şamandırasına tutunarak hayatta kaldı!

BM duyurdu! Kıbrıs sorunuyla ilgili gözler o tarihlere çevrildi

BM duyurdu! Gözler o tarihlere çevrildi

O Avrupa ülkesinde 90 gün yaşayın!

O Avrupa ülkesinde 90 gün yaşayabilirsiniz!

Biden, Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı

Biden, Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.