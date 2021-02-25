Facebook ve Instagram Myanmar ordusu ile kontrolündeki medyanın hesaplarını kapattı

Sosyal medya devi Facebook, kendi platformunda ve Instagram'da Myanmar ordusu ile kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını kapattı.

Facebook birkaç gün önce de ordunun ana hesabını şiddet olayları nedeniyle silmişti.

Myanmar'da halkın ana bilgi kaynaklarından biri olan Facebook, ülkede nefret söylemi yaymak için de kullanılıyor.

Myanmar ordusu 1 Şubat'ta iktidara el koyarak olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ardından başlayan protestolarda bugüne kadar en az üç protestocu ve bir polis hayatını kaybetti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1357345668352921600

Ülkede yaşananlara kayıtsız kalmakla suçlanan Facebook, Çarşamba gecesi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "1 Şubat darbesinden bu yana yaşanan ve ölümcül şiddeti de içeren olaylar bu yasağı gerekli kıldı. Myanmar ordusunun Facebook ve Instagram'da bulunmasına izin vermenin riski çok büyük" ifadeleri yer aldı.

Facebook, ordunun kontrolündeki şirketlerin platforma reklam vermesini de yasakladı.

Yasağın süresiz olduğu açıklandı.