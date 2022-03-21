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Facebook ve Instagram Rusya'da yasaklandı

21.03.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook ve Instagram, Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin vererek "aşırıcılık yanlısı" tutum sergiledikleri gerekçesiyle Rusya'da yasaklandı.

Facebook ve Instagram Rusya'da yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından erişim engeli getirilensosyal medya platformları Facebook ve Instagram, bugün Rusya'da mahkeme kararıyla yasaklandı.

Moskova'daki yetkili mahkeme, söz konusu platformların Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin vererek "aşırıcılık yanlısı" bir tutum sergilemesini karara gerekçe gösterdi. Yasaktan, Facebook ve Instagram gibi Meta şirketine ait bir uygulama olan WhatsApp'in etkilenmesinin beklenmediği kaydedildi.

Facebook ve Instagram'in ana şirketi Meta, Ukrayna savaşına ilişkin eleştirel görüşlerin ifadesini olanaklı kılmak amacıyla nefret söylemine ilişkin düzenlemelerini esnetme kararı alındığını açıklamıştı. Bir Facebook Sözcüsü, esnetme kararına normalde kurallara aykırı olarak değerlendirilen "işgalcilere ölüm" ifadelerinin yer aldığı bir cümlenin yayınlanmasının izin verilmesini örnek göstermişti. Karar üzerine Rusya'da Meta'ya karşı yargı süreci başlamıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Meta'yı "Rusya ve Rus birliklerine karşı faaliyetler yürütme" suçlamasında bulunmuştu.

Meta Rusya’da dava sürecinin başlamasının ardından geri adım atmış ve söz konusu esnekliğin sadece Ukrayna’da geçerli olduğunu ve şiddet çağrısı içeren ifadelerin genel olarak Rusları veya Rusya Devlet Başkanı Putin’i hedef almaması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya’da Twitter’e de erişim sağlanamıyor. Rusya’daki hak savunucuları Rusya’da internet sansürünün giderek arttığı eleştirisinde bulunuyor.

Reuters,dpa,AFP/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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