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Facebook ve Instagram’a Alkol ve Sigara Kısıtlaması

30.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Reklam verenlerin en fazla tercih ettiği dijital platformlardan Facebook ve çatısı altındaki Instagram’da, alkol, tütün ürünleri ve elektronik sigaralarla ilgili sınırlamalar geliyor

Facebook ve Instagram’a Alkol ve Sigara Kısıtlaması

Reklam verenlerin en fazla tercih ettiği dijital platformlardan Facebook ve çatısı altındaki Instagram’da, alkol, tütün ürünleri ve elektronik sigaralarla ilgili sınırlamalar geliyor. İçerik ve satışla ilgili yeni kurallar Çarşamba günü açıklanacak.

Haber kanalı CNN’e bilgi veren Facebook sözcüsü, alkol ve e-sigaralar dahil tütün ürünlerinin satışı, ticareti, devri ye da hediye edilmesini tamamen yasaklayacaklarını açıkladı.

Sözcü Çarşamba’dan itibaren geçerli olacak yasakların alkol ve tütün ürünleri için oluşturulan tüm Facebook gruplarına uygulanacağını ve grup yöneticilerinin bilgilendirilmeye başlandığını söyledi.

CNN’in konuştuğu Facebook yetkilisi gerekli değişiklikleri yapmayan grupların kapatılacağını bildirdi. Facebook, “Marketplace” olarak bilinen pazaryerinde zaten satışa izin vermiyordu. Yeni kurallarla birlikte bu yasak organik içeriği yani kişilerin özel paylaşımlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Sözcü bu kuralların ihlaline karşı Facebook’un, teknolojinin yanı sıra çalışanlarının değerlendirmelerinden ve şikayetlerden yararlanacağını belirtti.

18 yaşın altındakiler de dahil tüm Facebook ve Instagram kullanıcılarının tütün ve elektronik sigara ile ilgili diğer paylaşımlarıysa, satış ve değiş tokuş niyeti içermediği sürece hala serbest.

Nikotin içeren ürünlerle ilgili içerik paylaşmak için para alan “Influencer” denen internet fenomenlerinin içeriklerine de yaş sınırı getirilmiyor. Ancak CNN’e konuşan Facebook sözcüsü bu konuda da yeni kurallar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

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