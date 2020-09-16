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Facebook ve Instagram'a Karşı Kampanyaya Ünlülerin Desteği Artıyor

16.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Nefret söylemleri, propaganda ve yanlış bilgilendirmeye karşı tepki olarak sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’daki hesaplarını donduran ünlüler arasına Kim Kardashian West de katıldı

Facebook ve Instagram'a Karşı Kampanyaya Ünlülerin Desteği Artıyor

Nefret söylemleri, propaganda ve yanlış bilgilendirmeye karşı tepki olarak sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’daki hesaplarını donduran ünlüler arasına Kim Kardashian West de katıldı.

Yaptığı açıklamada Facebook’a karşı yürütülen, ‘kar elde etmek için nefret söylemlerine izin vermeyi durdur’ şeklindeki kampanyaya destek verdiğini söyleyen Kardashian “Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgiler seçimlerimiz üzerinde ciddi bir etkiye sahip ve demokrasimize zarar veriyor” dedi. Kardashian, Twitter hesabındaki paylaşımında “Sizlerle Facebook ve Instagram üzerinden iletişim kurmayı seviyorum. Ancak Amerikayı bölmek için kurulmuş grupların bu platformlar üzerinden nefret söylemi ve yanlış bilgi yaymasına ve propaganda yapmasına izin verilmesine sessiz kalamam” ifadelerini kullandı.

Kardashian dışında ünlü yıldızlar Kerry Washington, Jennifer Lawrence ve Sacha Baron Cohen de dün Facebook hesaplarını dondurarak kampanyaya destek verdiler.

Sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan kampanyaya Facebook’a reklam veren bazı büyük kurumlar da destek veriyor. Kampanyayı organize eden gruplar bu hafta kullanıcılara Facebook ve Facebook’un sahibi olduğu Instagram’daki hesaplarını 24 saat süreyle dondurmaları çağrısında bulunuyorlar.

Hesabını dondurma kararı alan Kim Kardashian, Instagram’daki 188 milyondan fazla takipçisiyle tüm dünyada en çok takipçiye sahip 10 isimden biri durumunda.

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