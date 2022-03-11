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Facebook ve Instagram'da 'Rus işgalcilere ölüm' denilmesine izin verilecek

11.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gerekçesiyle yeni ismi Meta olan sosyal medya devi ondan fazla ülkede geçici olarak nefret söylemine ilişkin kurallarına istisnalar getiriyor. Rusya ve lideri Putin'e karşı şiddet ve nefret içeren mesajlar da serbest.

Facebook ve Instagram'da 'Rus işgalcilere ölüm' denilmesine izin verilecek

Facebook ve Instagram, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle nefret söylemi kurallarını bazı ülkeler için gecici bir süreyle değiştiriyor.

Meta Platformları şirketinin iç yazışmalarına ulaşan Reuters haber ajansı, sosyal medya devinin nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yaptığını belirtti.

Buna göre bazı ülkelerde Ukrayna bağlamı içerisinde, Ruslar ve Rusya askerlerine karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin verilecek.

Sosyal medya şirketinin içerikleri denetleyen personeline yolladığı talimatlara göre, Facebook ve Instagram ayrıca Rusya ve Belarus devlet başkanları Vladimir Putin veya Aleksander Lukaşenko'ya ölüm çağrısı yapan paylaşımlara da geçici olarak izin verecek.

Reuters'ın haberine göre Meta'nın sözcüsü açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle normal koşullarda kurallarımızı ihlal eden 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere yönelik inandırıcı olabilecek şiddet çağrılarına hala izin yok" dedi.

Reuters'ın gördüğü iç yazışmalara göre bu tür ölüm ve şiddet çağrılarına, başka hedefler göstermedikçe ya da tehdidin gerçekleştirilebileceğine işaret eden iki göstergeyi -yer ve yöntem - içermediği sürece izin verilecek.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rus Büyükelçiliği Reuters'in haberine dayanarak, Washington'dan Meta'nın "aşırı faaliyetlerine" dur demesini istedi.

Büyükelçilik, Twitter mesajında, "Facebook ve Instagram kullanıcıları, bu platformların sahiplerine gerçeklik ölçütlerini belirleme ve ulusları birbirinin karşısına dikme yetkisi vermediler" dedi.

Farklı kriterler hangi ülkeler için geçerli?

Meta'nın "geçici" kaydıyla Rusya askerlerine karşı şiddet çağrılarına izin verdiği ülkeler, bir şirket içi yazışmada Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Polonya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna olarak sayıldı.

İçeriklerden sorumlu personele e-posta ile yollanan açıklayıcı talimatlarda Meta, nefret söylemi kurallarında yaptığı değişikliğin, Ukrayna'nın işgali bağlamında hem "Rus askerleri" hem de "Ruslar" terimlerini kapsayacağını bildirdi.

Yazışmada şöyle deniyor:

"Normal olarak Nefret Söylemi kuralları gereğince kaldıracağımız türden şiddet çağrısı içeren paylaşımlara şu durumlarda izin verileceğini bildiriyoruz: (a) Savaş esirleri HARİÇ, Rus askerlerini hedef aldığında (b) Ukrayna'nın işgali bağlamında kullanıldığı açık olan durumlarda Rusları hedef aldığında (içerikte işgal, öz savunma vs. geçen içerikler gibi)

"Buna 'Rus askerleri' kavramının bu özel bağlamda Rus ordusu anlamında kullanıldığını gözlemlediğimiz için izin veriyoruz. Nefret Söylemi kurallarımıza göre Ruslara yönelik saldırılar hala yasak."

Azov Taburu övgüsüne de izin

Meta yazışmaları ayrıca normal olarak yasaklı olan Ukrayna'nın doğusunda örgütlü aşırı milliyetçi Azov Taburu övgülerine de izin verileceğini gösteriyor.

Ukrayna'daki aşırı sağcı gruplardan Azov Taburu gamalı haçın stilize edilmiş bir versiyonunu sembol olarak kullanıyor

Meta sözcüsü daha önce şirketin "şimdilik Azov Taburu'nun övülmesine, sadece ve sadece Ukrayna'nın savunulması bağlamında, ya da Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın parçası olarak oynadıkları rol kapsamında sınırlı bir istisna" tanıdıklarını söylemişti.

Rusya geçen hafta Rusya medyasına erişim konusunda platformun koyduğu yasaklamalara tepki olarak Facebook'u ülkesinde yasakladığını açıklamıştı.

Moskova "özel harekat" diye adlandırdığı Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte, ülkesindeki Twitter dahil sosyal medya platformlarına kısıtlamalar getirdi.

Birçok önde gelen sosyal medya platformu Ukrayna'nın işgali sonrasında içerikle ilgili yeni kurallar belirlediler, kurallarında geçici değişiklikler yaptılar.

Bunlar arasında, Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya'daki devlet medyası RT ve Sputnik'e erişimin engellenmesi de var.

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