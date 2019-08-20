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Facebook ve Twitter, Çin’de dezenformasyon yapan hesapları siliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Facebook ve Twitter, Hong Kong’ta süren protestolarla ilgili bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü Çin merkezli bazı sosyal medya hesabını sildiklerini, engellediklerini ya da askıya aldıklarını duyurdu.Hong Kong’da suçluların Çin’ iadesini öngören yasa tasarısı karşıtı olarak başlayan eylemler geniş yankı uyandırmıştı.

Facebook ve Twitter, Hong Kong’ta süren protestolarla ilgili bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü Çin merkezli bazı sosyal medya hesabını sildiklerini, engellediklerini ya da askıya aldıklarını duyurdu.
Hong Kong’da suçluların Çin’ iadesini öngören yasa tasarısı karşıtı olarak başlayan eylemler geniş yankı uyandırmıştı. Yasa tasarısı askıya alınmasına rağmen devam eden gösteriler, geçtiğimiz haftalarda dünyanın da en işlek 8. havaalanı olan Uluslararası Havalimanı’na sıçramıştı. Binlerce kişinin katıldığı eylemler nedeniyle uçuşlar da askıya alınmıştı.
Ülkede eylemler devam ederken Twitter ve Facebook, Çin’in Hong Kong’da dezenformasyon yaptığını açıkladı. Her iki platform da Çin merkezli bulunan bazı hesapları sildiklerini ifade etti. Twitter, Hong Kong’daki protesto hareketinin zayıflatılmasının amaçlandığı belirlenen 936 hesabı sildiklerini, 200 bine yakın hesabı da askıya aldıklarını duyurdu. Facebook ise Twitter’ın uyarısının ardından 7 sayfayı, 3 grubu ve 5 hesabı kapattığını açıkladı.
Çin daha önce Twitter’ı engellemişti. Ülkede Twitter’a sanal özel ağlar üzerinden girilebiliyor.

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