Facebook ve Twitter “Teyit” Konusunda Bölündü

Başkan Donald Trump’ın sosyal medya şirketleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı haberinin ardından alevlenen tartışmada Twitter’la arasına mesafe koyan Zuckerberg, ifade özgürlüğü konusunda diğer teknoloji şirketlerinden farklı bir politikası olduğunun da altını çizdi. Zuckerberg, Twitter ve Facebook’un bu konuda farklı yerlerde durduğunu vurguladı, şirketinin ifade özgürlüğüne diğer teknoloji şirketlerine kıyasla daha bağlı olduğunu savundu.

Çarşamba günü muhafazakar çizgideki Fox News kanalına bir röportaj veren Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Perşembe günü bazı bölümlerin yayınlandığı röportajda sosyal medya içeriklerinde sansür tartışmasıyla ilgili, “sosyal medya platformlarının internet ortamında paylaşılan her şeyin doğruluğunun hakemi olmaması gerektiğini” söyledi.

“Neyin doğru olduğuna karar verilmesi tehlikeli bir çizgi”

Paylaşılan içeriğin teyit edilmesi uygulamasından siyasetçilerin paylaşımlarını ve reklamlarını muaf tutan Facebook’un kurucusu, “Siyasetçilerin söyledikleri için teyit mekanizmasını işletmenin doğru olmayacağını düşünüyoruz” dedi. “Facebook ya da diğer internet platformlarının genel olarak hakikatin hakemi olmaması gerektiği kanısındayım. Bana sorarsanız bu neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verme açısından tehlikeli bir çizgi” ifadelerini kullandı.

Facebook ve Twitter şirketleri, başkanlık kararnamesiyle ilgili henüz kurumsal olarak yorum yapmadı. Facebook’un kurucusu Zuckerberg, Fox News’a verdiği röportajda muhafazakar cepheden gelen eleştiriler konusunda genel bir değerlendirme yapmakla yetinerek, “Niyetin ne olduğunu anlamam gerek. Ancak genel olarak sansürden endişe eden bir hükümetin bir platformu sansür yoluna gitmesi doğru bir refleks değilmiş gibi geliyor” yorumunda bulundu.

Jack Dorsey: “Amaç hakemlik değil tartışmalı içeriğe dikkat çekmek”