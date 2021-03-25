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Facebook ve Twitter’a Aşı Karşıtı İçerikle Mücadele Çağrısı

25.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin 12 eyaletinin başsavcıları Çarşamba günü (24 Mart) Facebook ve Twitter’ı Corona virüsü aşılarının güvensiz olduğu konusunda dezenformasyon yayan hesaplarla mücadelede başarısız olmakla suçladı

Facebook ve Twitter’a Aşı Karşıtı İçerikle Mücadele Çağrısı

ABD’nin 12 eyaletinin başsavcıları Çarşamba günü (24 Mart) Facebook ve Twitter’ı Corona virüsü aşılarının güvensiz olduğu konusunda dezenformasyon yayan hesaplarla mücadelede başarısız olmakla suçladı.

Demokrat Başsavcılar, Facebook ve Twitter’ın CEO’ları Mark Zuckerberg ve Jack Dorsey’e yazdıkları mektupta tıp konusunda uzman olmayan aşı karşıtlarının bu platformları Corona virüsü tehdidini hafife almak için kullandıklarını ve çoğu zaman bunu mali çıkar sağlamak amacıyla yaptıklarını bildirdi.

Başsavcılar sosyal medya devlerinden aşıyla ilgili yayılan yanlış bilgilerin etiketlenmesi ya da kaldırılması için topluluk ilkelerini kullanmalarını istedi.

Mektupta aşı karşıtlarının Facebook, Instagram ve Twitter’da kamuoyuna açık aşı karşıtı içeriğin yüzde 65’ini kontrol ettikleri bu platformlarla Google’ın Youtube platformunda bu tür yayınların toplamda 59 milyon takipçisi olduğu kaydedildi.

Dezenformasyon kampanyasının özellikle aşılanma oranının düşük olduğu siyahları ve beyaz olmayanları hedef aldığı belirtilen mektupta ‘‘Aşı karşıtlarının platformlarınızı kullanması sizi Corona virüsü aşısıyla ilgili halk sağlığını ve milyonlarca Amerikalı’nın güvenliğini tehdit eden dezenformasyonu önlemekle özellikle yükümlü kılıyor’’ denildi.

Facebook Sözcüsü Dani Lever, şirketin Corona virüsü aşılarıyla ilgili dezenformasyon içeren milyonlarca içeriği kaldırdığını, aşıya olan güensizlikle mücadele için kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirdiğini bildirdi.

Twitter ise Corona virüsüyle ilgili iletiler konusundaki politikası kapsamında 22 bin 400 tweet’in kaldırıldığını ve zararlı içeriklerin kaldırılmasını öncelik haline getirdiklerini kaydetti.

Çarşamba günü gönderilen mektupta Connecticut, Delaware, Iowa, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island ve Virginia başsavcılarının imzası bulunuyor.

Zuckerman, Dorsey ve Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin 25 Mart Perşembe günü Temsilciler Meclisinin iki alt komisyonunda online dezenformasyonla mücadele konusunda ifade vermeleri bekleniyor.

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