Facebook ve Twitter’a Aşı Karşıtı İçerikle Mücadele Çağrısı

ABD’nin 12 eyaletinin başsavcıları Çarşamba günü (24 Mart) Facebook ve Twitter’ı Corona virüsü aşılarının güvensiz olduğu konusunda dezenformasyon yayan hesaplarla mücadelede başarısız olmakla suçladı.

Demokrat Başsavcılar, Facebook ve Twitter’ın CEO’ları Mark Zuckerberg ve Jack Dorsey’e yazdıkları mektupta tıp konusunda uzman olmayan aşı karşıtlarının bu platformları Corona virüsü tehdidini hafife almak için kullandıklarını ve çoğu zaman bunu mali çıkar sağlamak amacıyla yaptıklarını bildirdi.

Başsavcılar sosyal medya devlerinden aşıyla ilgili yayılan yanlış bilgilerin etiketlenmesi ya da kaldırılması için topluluk ilkelerini kullanmalarını istedi.

Mektupta aşı karşıtlarının Facebook, Instagram ve Twitter’da kamuoyuna açık aşı karşıtı içeriğin yüzde 65’ini kontrol ettikleri bu platformlarla Google’ın Youtube platformunda bu tür yayınların toplamda 59 milyon takipçisi olduğu kaydedildi.

Dezenformasyon kampanyasının özellikle aşılanma oranının düşük olduğu siyahları ve beyaz olmayanları hedef aldığı belirtilen mektupta ‘‘Aşı karşıtlarının platformlarınızı kullanması sizi Corona virüsü aşısıyla ilgili halk sağlığını ve milyonlarca Amerikalı’nın güvenliğini tehdit eden dezenformasyonu önlemekle özellikle yükümlü kılıyor’’ denildi.