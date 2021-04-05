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Facebook veri sızıntısından Türkiye'de kaç kişi etkilendi?

05.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

500 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerinin çalındığı bilgisi gündemi sarstı. Peki yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den geldiği söylenen sızıntı olayında Türkiye'den kaç kişi etkilendi? Bu sorunun cevabı güvenlik araştırmacısı Alon Gal'in ocak ayında paylaştığı verilerle ortaya çıktı.

Facebook veri sızıntısından Türkiye'de kaç kişi etkilendi?

Facebook veri sızıntısı haberi, teknoloji şirketlerinin güvenlik altyapısı konusunda kullanıcıların kafasında soru işareti yaratan en önemli olaylardan biri oldu. Zira Business Insider'ın haberine göre Facebook üzerinden 533 milyon kişinin kişisel verileri çevrim içi sitelerde yayımlandı. Bu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri v e- posta bilgilerinin bulunduğu söylendi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise bugün kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı. Peki söz konusu veri sızıntısında Türkiye'den kaç kişinin verisi var?

SIZDIRILAN VERİLERİN MİLYONLARCASI TÜRKİYE'DEN

İlk olarak 14 Ocak 2021'de kişisel bilgilerinin bir hacker forumunda ücretsiz olarak paylaşıldığını açıklayan güvenlik araştırmacısı Alon Gal, aynı gün ülkelere göre etkilenen kullanıcıların tam listesini de paylaşmıştı. Yani güvenlik araştırmacısı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmelerle ''Facebook veri sızıntısından Türkiye'de kaç kişi etkilendi?'' sorusuna da yanıt vermişti. Gal'in bilgilendirmesine göre, sızıntıdan etkilenen 533 milyon kişiden 19.638.821 milyonu Türkiye'den.

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GÜVENLİK UZMANI: MARK ZUCKERBERG'İN BİLGİLERİ DE VAR

Öte yandan güvenlik uzmanı Mikko Hypponen'in bildirdiğine göre, Facebook'tan sızdırılan verilerinin arasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e ait bazı bilgiler de bulunuyor. Sızıntı kapsamında yayımlanan kişisel bilgilerin ise 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, Facebook şifrelerinin değiştirilmesini tavsiye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Türkiye
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