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Facebook veri soygununa karşı yasal işlem başlatıyor

26.10.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Ukrayna uyruklu Alexander Solonchenko’ya 178 milyondan fazla kullanıcının verilerini çalıdığı iddiasıyla dava açtı.

Facebook veri soygununa karşı yasal işlem başlatıyor

Solonchenko’nun, Android cihazları taklit eden otomatik bir araç kullanarak Messenger’ın kişi içe aktarma özelliğinden yararlandığı bildirildi. Saldırganın kampanyayı Ocak 2018 ile Eylül 2019 arasında yürüttüğü ve Aralık 2020’de bir karaborsa forumunda satmaya başladığı söyleniyor. Facebook, Solonchenko’yu forum kullanıcı adını ve e-posta için iletişim bilgilerini kullanmasının ardından takibe aldı. Facebook, büyük bir Ukrayna bankası da dahil olmak üzere, çalışanın diğer hedeflerden verileri de çaldığını belirtti.

Şirket, şikayetinde, Solonchenko’nun Facebook’a erişmesini veya verilerini satmasını engelleyen yasakların yanı sıra başka zararların da verildiğini duyurdu. Facebook bu problemi daha önce de yaşamıştı. Bilgisayar korsanları, aynı özellik aracılığıyla 533 milyon kullanıcı için verileri çalmıştı. Bununla birlikte bu yaşanan Facebook’un konu karşısında tavrını ortaya koydu.

Şirket benzer olayların yaşanmaması amacıyla saldırganları sivil mahkemede takip etmeye devam edecek. Güvenliğin son derece önemli olduğu son yıllarda Facebook başını skandallardan kurtaramadı. Verilerin sızdırılması söylentileri şirket için artık son damla oldu diyebiliriz. Bu konuda katı kararlar almaya başlayan şirket çalışanlarıyla da yollarını ayırıyor.

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