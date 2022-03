Facebook, Whatsapp, Instagram'dan paylaşılacak 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Facebook, Whatsapp, Instagram'dan gönderilecek en güzel Kadınlar Günü mesajları

Dünyanın coşkuyla kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı saatler kaldı. 8 Mart 1857'de Amerika New York'ta tekstil sektöründe görev yapan kadınlar, insanlık dışı çalışma şartlarını protesto için greve başladı. Bu sırada çıkan yangında, fabrika önündeki barikatlardan kaçamayan 120 kadın can verdi. Kadınlar Günü, olaydan 52 yıl sonra her yıl kutlanır. En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kadınlar Günü mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en anlamlı 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...

EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Tarihsel gelişimimizde ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir rol üstlenen, tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!



Hayatını ve geleceğini kendi elleriyle inşa eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Aile dokusunun temelini teşkil eden, doğumumuzdan ölene dek bizi karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımızdır.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim...

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

2022'DE 36 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ!

2022'nin ilk 6 ayında 36 kadın öldürüldü. İçişleri Bakanlığı aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sürdüğünü belirterek 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) açıklamasında yer verdi.