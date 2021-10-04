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Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

04.10.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları yaklaşık 2 saattir dünya genelinde erişim problemleri yaşıyor.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları yaklaşık 2 saattir dünya genelinde erişim problemleri yaşıyor.

Facebook'a ait olan bu üç uygulamaya, internet tarayıcılarından ya da telefon uygulamalarından erişilemiyor.

Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector adlı siteye göre WhatsApp'ta 80 bin, Facebook için ise 50 bini aşkın erişim hatası rapor edildi.

Sitedeki verilere göre erişim sorunu tüm dünya genelinde hissediliyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcıların uygulama ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. En kısa zamanda normale dönmek için çalışıyoruz ve sorundan dolayı özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlayamadıklarını bildirmeleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından bir açıklama yaptı:

https://twitter.com/ofatihsayan/status/1445055567718928388?s=20

Sayan, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

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