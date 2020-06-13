Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

Reklam göstererek para kazandığı değerli kullanıcılarını Facebook’tan çıkarmak istemeyen Zuckerberg böylece önemli bir zafer daha kazanmış oldu.

Wikipedia sonuçlarının Facebook içinden gösterilmesi aynı zamanda sosyal medyadaki sahte haberlerle savaşmak için de önemli bir adım olarak görülüyor. Kullanıcılar sosyal medya üzerinde gördükleri şüpheli haberlerin gerçekliğini araştırmak için hızlıca Wikipedia’ya başvurabilecekler. Wikipedia sahte haberlerin doğrulamasını yapmak için tam anlamıyla doğru mecra sayılmasa da açık kaynaklı bir bilgi bankası olduğu için zamanla doğru bilginin üstün geleceği düşünülüyor.

Aslında benzer bir sistemi Google a arama sonuçlarında kullanıyordu. Araması yapılan kelime için Wikipedia’da bir sayfa varsa, bu sayfanın özeti arama sonuçlarının yanında gösteriliyordu. Facebook da şimdi aynı mantıkla, arama yapılan kavram hakkında Wikipedia sayfasını sağ sütunda özetlemiş olacak. Kullanıcılar daha detaylı bilgiye ulaşmak isterse Wikipedia linkine tıklayıp ilgili sayfaya ulaşabilecekler.