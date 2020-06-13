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Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Facebook Wikipedia bilgilerini artık arama sonuçlarında gösterecek. Böylece Facebook kullanıcıları, anlamını bilmedikleri bir kavram veya veri için Facebook’u kapatıp Wikipedi’ya geçiş yapmak zorunda kalmadan, Wikipedia sonuçlarını Zuckerberg’ün uygulaması üzerinden inceleyebilecekler.

Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

Reklam göstererek para kazandığı değerli kullanıcılarını Facebook’tan çıkarmak istemeyen Zuckerberg böylece önemli bir zafer daha kazanmış oldu.

Wikipedia sonuçlarının Facebook içinden gösterilmesi aynı zamanda sosyal medyadaki sahte haberlerle savaşmak için de önemli bir adım olarak görülüyor. Kullanıcılar sosyal medya üzerinde gördükleri şüpheli haberlerin gerçekliğini araştırmak için hızlıca Wikipedia’ya başvurabilecekler. Wikipedia sahte haberlerin doğrulamasını yapmak için tam anlamıyla doğru mecra sayılmasa da açık kaynaklı bir bilgi bankası olduğu için zamanla doğru bilginin üstün geleceği düşünülüyor.

Aslında benzer bir sistemi Google a arama sonuçlarında kullanıyordu. Araması yapılan kelime için Wikipedia’da bir sayfa varsa, bu sayfanın özeti arama sonuçlarının yanında gösteriliyordu. Facebook da şimdi aynı mantıkla, arama yapılan kavram hakkında Wikipedia sayfasını sağ sütunda özetlemiş olacak. Kullanıcılar daha detaylı bilgiye ulaşmak isterse Wikipedia linkine tıklayıp ilgili sayfaya ulaşabilecekler.

Öte yandan Wikipedia’nın “tarafsızlığı” ve güvenilirliği konusunda da uzun yıllardır tartışmalar sürüyor. Türkiye’de de bir dönem Wikipedia’da aktif olan editörlerin, kendi görüşlerine uygun olmayan içerikleri silmeleri veya değiştirmeleri, büyük tepki toplamıştı. İnternette bilgi arayan herkesin, buldukları bilginin bir başka insan tarafından yazıldığını ve her zaman kişisel görüş içerebileceğini hatırlaması gerekiyor.

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