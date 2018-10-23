Facebook yalan haberler için harekete geçti: Harekat Odası kuruldu!

Facebook, ABD'de 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde, "yalan haberlerle mücadele etmek" için "Harekat Odası" kurdu.

Dünyanın en büyük sosyal medya sitelerinden Facebook, platformun seçimleri etkilemek ve yalan haber yaymak amacıyla kullanılmasını engellemek için çalışmalara başladı.

Facebook’un Kaliforniya’daki Menlo Park kampüsünde kurulan Harekat Odası'nda, seçimlere müdahale konusunda farklı uzmanlar birlikte çalışacak.

Harekat Odası projesi, Facebook’un 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerinde Rusya’nın manipülasyonlarına alet olması ve birçok güvenlik açığının ortaya çıkması üzerine geliştirildi.

Sosyal medya platformunun çalışanları, Harekat Odası’nda 22 Ekim’den itibaren 6 Kasım'daki seçim gününe kadar sosyal medya üzerindeki trendleri gözlemleyecek. Çalışanlar, başta İran, Rusya ve Çin’den olası müdahalelerin yanısıra nefret söylemi, yalan haber ve çok yönlü trolleri yapay zeka programları ile denetleyecek.

İngiliz Independent gazetesine konuşan Facebook’un Ürün Yönetim Müdürü Samidh Chakrabarti, Harekat Odası’nı, tehdit istihbaratı, veri bilimcisi, yazılım mühendisi, araştırma ve toplum operasyonları ile yasal ekip olmak üzere şirketin farklı bölümlerinden iki düzenin üzerinde çalışan ile meydana getirdiklerini kaydetti.