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Facebook yapay zeka ile dünyaya sonsuz enerji mi sağlayacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Facebook, yenilenebilir temiz enerji çalışmaları için yeni bir gücü devreye soktu: Yapay zeka.

Facebook yapay zeka ile dünyaya sonsuz enerji mi sağlayacak?

Facebook yapay zeka ile temiz enerji alternatifleri geliştirmek için düğmeye bastı. Aslında dünyamız, Güneş'ten ve hatta rüzgar ve dalga (deniz) gibi kaynaklardan enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip. Ancak sorun, üretilen enerjinin depolanamamasından kaynaklanıyor. Güneşten gelen enerjiyi gündüz saatlerinde yeterince depolayıp sonra onu gece saatlerinde bol bol kullanmak için teknolojimiz henüz çok yetersiz. Yani, pil/depolama teknolojilerimiz henüz dünyanın ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

GELECEĞİN ENERJİSİNİ FACEBOOK'UN YAPAY ZEKASI ÇÖZEBİLİR

Facebook şimdi yapay zeka yardımıyla, daha efektif depolama çözümleri geliştirmek için, milyarlarca permütasyondan oluşan ihtimalleri değerlendirip analiz yapacak. Böylece, çok daha uzun ömürlü ve daha yüksek kapasiteli enerji depolama çözümleri oluşturulabilecek. Bir diğer deyişle, dünya enerji konusunda çağ atlayacak. Belki de fosil yakıt kullanma ihtiyacı tamamen ortadan kalkacak ve dünya Güneş'ten gelen sonsuz enerjiyle enerjinin bedava ve sınırsız olduğu bir çağa girecek.

Peki sizce, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg enerjinin sonsuz ve bedava olacağı bir çözüm bulsa… Bunu dünya ile paylaşır mı? İşte cevap verilmesi gereken asıl soru bu. Ancak öte yandan, bunu Zuckerberg yapmazsa, yapay zeka teknolojileri geliştiren birilerinin eninde sonunda yapacağını da artık biliyoruz.

Diğer bir deyişle, sonsuz enerjiyle aramızda sadece, milyarlarca permütasyonu deneyip analiz edecek bir yapay zeka kaldı. Eğer yapay zeka Matrix’i kurup bizi kesmeye karar vermezse, çok güzel şeyler olabilir.

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