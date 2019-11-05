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Facebook yeni logosunu tanıttı: Her uygulamada farklı renk

05.11.2019 20:07 | Son Güncelleme

Facebook, sahibi olduğu diğer uygulamaların renklerine göre değiştirilebilen yeni logosunu tanıttı. Logoda Facebook'un yazı fontu da değişti ve harfleri büyüdü. Facebook bu adımı "Şirket ile uygulama arasındaki farkı belirginleştirmek için" yaptığını açıkladı.

Facebook yeni logosunu tanıttı: Her uygulamada farklı renk

Facebook, sahibi olduğu diğer uygulamaların renklerine göre değiştirilebilen yeni logosunu tanıttı.

Logoda Facebook'un yazı fontu da değişti ve harfleri büyüdü.

Facebook bu adımı, "Şirket ile uygulama arasındaki farkı belirginleştirmek için" yaptığını açıkladı.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi

Facebook hem sosyal medya sitesinin adı hem de Instagram ve WhatsApp gibi pek çok uygulamaya sahip ana şirketin adı.

Bundan sonra bu uygulamalarda Facebook'un logosu, uygulamanın kendi rengine göre değişebilecek.

Bu durumun yaratabileceği kafa karışıklığıyla başa çıkmak isteyen başka şirketler daha farklı yollar denemişti.

Örneğin Google, Alphabet adlı bir şirket kurarak arama motoru dahil tüm hizmetlerini ve şirketlerini Alphabet'in altında ayrı ayrı yapılandırmıştı.

Önümüzdeki haftalarda kullanıuma girecek

Bloomberg'e konuşan Facebook Pazarlama Şefi Antonio Lucio, Google gibi kendileri de farklı isimde bir şirket kurmayı değerlendirdiklerini fakat bunun Facebook'un mevcut sorunlarından kaçıyormuş gibi anlaşılabileceği çekincesiyle bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Facebook bu logoların önümüzdeki haftalarda kullanıma gireceğini açıkladı.

Facebook'un sosyal medya alanındaki rakiplerinden Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de Facebook sitesi ile yeni logoda FACEBOOK olarak yazılan ana şirket arasında oluşturulmaya çalışılan farkla alay etti:

https://twitter.com/jack/status/1191733943781003267

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