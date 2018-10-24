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Facebook yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Facebook bugün yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu. Tasarımının sadeliği ve mesajlaşma ve bağlantı kurma odaklı güçlü özellikleri ile öne çıkan Messenger 4, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Facebook yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu!

Facebook yeni ve sadeleşitirilmiş Messenger 4'ü duyururken, yeni Messenger özellikleri ile de çok konuşulacak gibi...

Messenger 4’ün yeni özellikleri şöyle:

Daha Kolay Kullanım: Messenger’ın şu anda var olan dokuz sekmesini üç sekmeye indirecek olan Facebook, tüm konuşmaları Sohbetler sekmesinin en önemli yerinde konumlandıracak. Her gün resim ve video paylaşan yüz milyonlarca insan için, Messenger 4’ün en üstünde Kamera gibi görsel iletişim özellikleri yer alacak. Ayrıca, insanlar Messenger 4’ün Kişiler sekmesine tıkladıklarında arkadaşlarını bulabilecek, insanların hikayelerini izleyebilecek ve çevrimiçi olan herkesi görebilecek. Keşfet sekmesiyle ise son tekliflerden haberdar olmak adına işletmelere bağlanabilecek, Instant Games’de oyun oynayabilecek, bir sonraki seyahatlerini ayarlayabilecek, haberleri takip edebilecek ve bunun gibi birçok şeyi yapabilecekler.

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Kişiselleştirilmiş Sohbetler: İnsanların Messenger’da özel kullanıcı adları, emojiler ve sohbet renklerini kullanarak kendilerini ifade etmeyi çok sevdiklerini bilen Facebook, Messenger 4’e getirdiği yenilikle insanlara konuşmalardaki sohbet balonlarını kişiselleştirmeleri için birden fazla renk kullanabilme fırsatı verecek. Renk geçişleri adı verilen bu yenilikle kullanıcılar konuşma ekranının rengini ruh hallerini ya da sohbetin konusunu yansıtabilmek adına istedikleri zaman değiştirebilecek.

Bilindik ve Sevilen Özellikler: Messenger 4’ün odak noktası daha sade ve kullanımı kolay bir mesajlaşma olsa da, Facebook insanların değer verdikleri kişilerle bağlantı kurmalarına yardımcı olan tüm özellikleri koruyor. Dolayısıyla, anket yapmak, canlı konum paylaşmak, oyun oynamak ya da grup görüntülü görüşme yapmak gibi insanların Messenger’da yapmayı sevdikleri şeylerle ilgili hiçbir değişiklik olmayacak.

Aşamalı Geçiş: Her gün kullanılan bir uygulamanın yeni versiyonuna alışmanın zaman alabileceğinin farkında olan Facebook, Messenger 4’ü aşamalı olarak kullanıma sunacak. Facebook, yakın gelecekte –telefonunuzdan gelen ışığı kesen Karanlık Mod gibi– birkaç yeni özelliği sunmayı planlıyor.

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Facebook messenger 4 teknoloji

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