Facebook yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu!

Facebook yeni ve sadeleşitirilmiş Messenger 4'ü duyururken, yeni Messenger özellikleri ile de çok konuşulacak gibi...

Messenger 4’ün yeni özellikleri şöyle:

Daha Kolay Kullanım: Messenger’ın şu anda var olan dokuz sekmesini üç sekmeye indirecek olan Facebook, tüm konuşmaları Sohbetler sekmesinin en önemli yerinde konumlandıracak. Her gün resim ve video paylaşan yüz milyonlarca insan için, Messenger 4’ün en üstünde Kamera gibi görsel iletişim özellikleri yer alacak. Ayrıca, insanlar Messenger 4’ün Kişiler sekmesine tıkladıklarında arkadaşlarını bulabilecek, insanların hikayelerini izleyebilecek ve çevrimiçi olan herkesi görebilecek. Keşfet sekmesiyle ise son tekliflerden haberdar olmak adına işletmelere bağlanabilecek, Instant Games’de oyun oynayabilecek, bir sonraki seyahatlerini ayarlayabilecek, haberleri takip edebilecek ve bunun gibi birçok şeyi yapabilecekler.

Kişiselleştirilmiş Sohbetler: İnsanların Messenger’da özel kullanıcı adları, emojiler ve sohbet renklerini kullanarak kendilerini ifade etmeyi çok sevdiklerini bilen Facebook, Messenger 4’e getirdiği yenilikle insanlara konuşmalardaki sohbet balonlarını kişiselleştirmeleri için birden fazla renk kullanabilme fırsatı verecek. Renk geçişleri adı verilen bu yenilikle kullanıcılar konuşma ekranının rengini ruh hallerini ya da sohbetin konusunu yansıtabilmek adına istedikleri zaman değiştirebilecek.