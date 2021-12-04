HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook, Youtube ve Instagram yayını kaldırmıştı! Jair Bolsonaro'ya bir şok daha

Facebook, Youtube ve Instagram yayını kaldırmıştı! Jair Bolsonaro'ya bir şok daha

04.12.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma açılmasına karar verdi.

Facebook, Youtube ve Instagram yayını kaldırmıştı! Jair Bolsonaro'ya bir şok daha

Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonunun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında "yalan haber yaymak" ithamıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.

De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çektiBrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

KISA SÜREDE YALANLANMIŞTI

Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, sözde İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Kovid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.

YAYIN SOSYAL MEDYADAN KALDIRILMIŞTI

İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı için restorana alınmadıBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı için restorana alınmadı

Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
İsrailli casus yazılımla ilgili çarpıcı iddia: ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendiİsrailli casus yazılımla ilgili çarpıcı iddia: ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalle ayağa kalktı

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalle ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.