Facebook, YouTube ve Twitter, reklam boykotu yapan şirketlerle 'zararlı içeriklere karşı' anlaştı

Bu konudaki tepkiler ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı bir dizi mesajını bu platformda paylaşmasıyla daha da büyüdü.

Böylece "zararlı" olduğu kanısına varılan ve yanlış bilgi içeren bir içeriğin daha etkili kurallarla sosyal ağlardan uzak tutulması hedefleniyor.

Dünya Reklamverenler Federasyonu öncülüğündeki şirketler grubuyla sosyal medya devlerini kapsayan ve 15 aylık sürecin sonunda varılan anlaşmaya göre, karar almayı kolaylaştırmak amacıyla ortak bildirim standartları getirilmesi tasarlandı.

Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya devleriyle, bu ağları boykot ederek reklamlarını geri çeken şirketler, nefret söylemi ve zararlı içeriklerin kaldırılması için ortak kurallar üzerinde anlaşma sağladı.

Bunlar arasında Trump'ın, siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un bir ay önce beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto edenlerin başlattığı gösterilere atıfla "yağma başlarsa, ateş açmaya da başlanır" şeklindeki sözleri de var.

Facebook bu paylaşımla ilgili bir şey yapmamış, Twitter ise aynı paylaşımın yanına "şiddet övgüsü" uyarısı koymuştu.

Unilever, Coca-Cola, Starbucks, Ford ve Adidas gibi şirketler, Facebook'un yanlış bilgiyi ve nefret söylemini engellemek için yeterince çaba sarf etmediğini söyleyerek sosyal ağdaki reklamlarını geri çekmişti.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan ve geçen yıl yaklaşık 70 milyar dolar reklam geliri açıklayan Facebook'a odaklanan boykot kampanyasına binlerce şirket ve kimi büyük insan hakları grupları da destek vermişti.

Yıldızlar hesaplarını 24 saat 'kararttı'

#StopHateforProfit, (Kâr için Nefreti Durdur) kampanyasını düzenleyen grupların açıklamasında, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine gönderme yapılarak "Amerikan tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşırken, Facebook'un denetime muhtaç ve muğlak 'değişiklikleri', tehlikeli bir şekilde, demokrasimizi korumaktan uzak" denildi.