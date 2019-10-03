Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14 Ekim 2018 tarihli e-postada "başkasının gözünden gör" ihlaline ilişkin bilgi verildi ve bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edildi.

Buna rağmen, Facebook tarafından Kurula herhangi bir bildirim yapılmadı. Bunun üzerine Kurul tarafından resen inceleme kararı alındı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi.

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti.