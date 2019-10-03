Facebook’a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), veri ihlali gerekçesiyle Facebook’a 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook’un birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici”nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali tespit etti. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiği belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen e-postada “başkasının gözünden gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek, bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen Facebook tarafından Kurula herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun resen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici”nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirlediği kaydedildi.

Yüz binlerce kişi veri ihlalinden etkilendi

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook’ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500’e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Kurul, ayrıca Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtti.

Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook’u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir" hükmü doğrultusunda veri ihlali nedeniyle Kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook’a 450 bin lira idari para cezası verilmesini de kararlaştırıldı.

Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook’a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası uygulamıştı.

