Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık 'veri ihlali' cezası

ANKARA, (DHA) - KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu'nca veri ihlali yapıldığı gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından kuruma, 14 Ekim 2018'de gönderilen e-posta ile sosyal paylaşım sitesi sisteminin 3 özelliği olan 'başkasının gözünden gör', 'doğum günü kutlayıcı' ve 'video yükleyici'nin etkileşimi sonucu oluşan hatadan kaynaklı veri ihlaline ilişkin bilgi verildiği kaydedildi. Açıklamada, konunun kurul tarafından incelendiğine, şirketin teknik ve idari tedbirleri almakta kusurlu olduğuna dikkati çekildi.

280 BİN 959 KULLANICI ETKİLENDİ

İhlal nedeniyle Facebook'u Türkçe kullanan 280 bin 959 kullanıcının etkilendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhlalden etkilenen kişilere ait çok sayıda kişisel verilerin elde edildiği dikkate alındığında, bu verilere yetkisiz bir şekilde erişenler tarafından ilgili kişiler hakkında profilleme yapılabileceği ve bu faaliyetlerin bu kişilerin aleyhine bir sonuç oluşturabileceği, veri ihlali hakkında Facebook tarafından Kurum’a bildirim yapılmadığı tespit edilmiş olup, bu kapsamda şirketin bahse konu veri ihlali kapsamında kanunun 12'nci maddesi, '1' numaralı fıkrasında belirtilen teknik ve idari tedbirlerde kusurunun bulunması nedeniyle, Kanunun 18'inci maddesinin '1' numaralı fıkrasının 'b' bendi uyarınca şirket hakkında 1 milyon 150 bin TL, söz konusu veri ihlalinin 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen kanunun 12'nci maddesinin '5' numaralı fıkrası gereğince veri ihlali hakkında kuruma bildirim yapılmadığı hususu da dikkate alınarak, şirket hakkında kanunun 18'inci maddesinin '1' numaralı fıkrasının 'b' bendi kapsamında 450 bin TL, idari para cezası uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

