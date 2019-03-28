ABD'de federal hükümet hedeflenmiş reklam uygulamalarının konut ayrımcılığına yol açtığı gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesi Facebook'a dava açtı.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı, Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının kiralık ve satılık konut ilanlarını, kullanıcıları yaş, cinsiyet, etnik köken ve mevcut ikamet adresi gibi demografik verilere göre seçici olarak göstermesinin Adil Konut Yasası hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle şirketi dava etti.

Bakanlık, hedeflenmiş reklamlardaki ayrımcı tercihlerin düzeltilmesine ilişkin Facebook ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı için olayı yargıya taşımaya karar verdiklerini belirtti.

Facebook, davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Her ne kadar biz soruna çözüm bulma konusunda istekli olsak da Bakanlığın yeterli güvence olmadan kullanıcı bilgileri gibi hassas verilere erişmekte ısrar etmesi süreci sonuçsuz bıraktı. Bugünkü gelişme nedeniyle üzgünüz ancak soruna çözüm bulmak için insan hakları uzmanlarıyla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.