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Facebook'a konut ilanlarında "ayrımcılık" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

Şirketin, ev sahiplerine , ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak "konut ayrımcılığına zemin sağladığı" iddia ediliyor

NEW YORK (AA) - ABD'de federal otoriteler sosyal paylaşım sitesi Facebook'u konut ilanlarında ayrımcılığa yol açmakla suçladı.

Konut ve Kentsel Bakanlığının Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak "konut ayrımcılığına zemin hazırladığına" ilişkin şikayet yazısı, bir grup sivil toplum örgütünün mart ayında bu konuda şirket aleyhine açtığı dava dosyasına eklendi.

Adalet Bakanlığı avukatları, ilgili şikayet yazısını dava dosyasına ekleyerek, Ulusal Adil Konut Hakkı İttifakı (NFHA) çatısı altında bir araya gelen kuruluşların açtığı davaya hükümet adına taraf oldu.

Yazıda hedeflenmiş reklam sisteminin ilan veren ev sahiplerine, çocuklu aileler veya engelli şahıslar gibi potansiyel kiracı gruplarına karşı ayrımcılık yapma fırsatı verdiği belirtildi.

NFHA, mart ayında açtığı federal davada, Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak vatandaşların konuta eşit ve adil erişimine engel olduğunu savunmuştu.

Dava dilekçesinde, Facebook'un reklam sisteminin ev sahiplerine konut ilanlarını kişinin cinsiyetine, aile durumuna ve diğer demografik niteliklere göre gizlemesine olanak sağladığı için ayrımcı bir hizmet olduğu vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook hedeflenmiş reklamlar konut ayrımcılığı

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