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Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

HATAYLI Elektrik Elektronik Mühendisi Hakan İnan, Facebook'un ABD'deki merkezinde çalışırken tanıştığı Tayvanlı Çevre Mühendisi Claire Lin'le evlendi.

Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) - HATAYLI Elektrik Elektronik Mühendisi Hakan İnan, Facebook'un ABD'deki merkezinde çalışırken tanıştığı Tayvanlı Çevre Mühendisi Claire Lin'le evlendi.
İskenderun ilçesinin tanınan hekimlerinden olan Kadın Doğum Uzmanı Kenan İnan’ın oğlu Hakan İnan, ABD'de Facebook’ta yapay zekâ konusunda çalışmalar yaptığı sırada tanıştığı Tayvanlı Çevre Mühendisi Claire Lin’le hayatını birleştirmeye karar verdi. Bir süre önce nişanlanan çift evlilik kararı alarak Türkiye’ye geldi. Türk geleneklerine uygun bir düğün merasimi gerçekleştiren çift, İskenderun Yelken Kulübü’nde aile ve dostlarının da katılımıyla mütevazı bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiçeği burnunda genç çiftin yakınları bu mutlu günlerinde müzik eşliğinde halaylar çekti, dans etti ve doyasıya eğlendi.
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Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi

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