Facebook'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre, otomobille giderken bira şişesi tokuşturup müzik eşliğinde eğlenen 3 arkadaş, o anları Facebook'tan canlı yayınladı. Yayını kapattıktan kısa bir süre sonra arkadaşların otomobili yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Metin Kutlucan (50) öldü, araçtaki Murat Başıcı (36) ve Hasan Buğday (35) ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Söke'nin Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları Murat Başıcı ve Hasan Buğday'ı yanına alan Metin Kutlucan, yönetimindeki 48 UU 427 plakalı otomobille, Germencik yönüne doğru yola çıktı. 3 arkadaş, otomobilde bira şişelerini tokuşturup müzik eşliğinde eğlenirken Facebook'tan canlı yayın yaptı. Yayını kapattıktan bir süre sonra ise arkadaşların içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, sürücü Metin Kutlucan ile arkadaşları Hasan Buğday ve Murat Başıcı ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, sürücü Kutlucan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren sürücü Metin Kutlucan'ın alkollü olup olmadığının, yapılacak kan testi ile saptanacağı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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