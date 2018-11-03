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Facebook'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı / Ek foto

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

FOTOĞRAFLI

Facebook'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı / Ek foto

FOTOĞRAFLI

Facebook'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı / Ek foto

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Kaçırılan kızını almak için gittiği evde öldürüldüKaçırılan kızını almak için gittiği evde öldürüldü
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