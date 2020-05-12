Facebook’ta nefret ve şiddet söylemi arttı

Ayrıca Facebook ve Twitter, koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine karşı harekete geçti.Facebook'a ait platformlardan kaldırılan şiddet ve nefret söylemi içerikli paylaşımlarda büyük bir artış olduğu bildirildi.

Güncel verilerin yer aldığı beşinci Toplum Standartları Uygulama Raporu'nu Salı günü yayınlayan şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde Facebook uygulaması üzerinde nefret söylemi içeriğine sahip 9,6 milyon paylaşımı sildiklerini açıkladı. Facebook bir önceki çeyrekte ise toplam 5,7 milyon paylaşımı silmişti. Şirket silinen içeriklerdeki artışı, metin ve fotoğrafları otomatik olarak değerlendirmeye olanak tanıyan teknolojisindeki ilerlemelere dayandırdı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, platformlarında paylaşılan içerikler üzerinde denetim kurma noktasında birkaç yıldır eleştirilerin odağında. Bu eleştiriler karşısında Facebook, "proaktif tespit teknolojisini" geliştirdiklerini açıkladı. Şirkete göre bu yapay zeka teknolojisi, bir içerik paylaşıldığında, diğer kullanıcılar onu görmeden bu içeriğin kuralları ihlal edip etmediğini tespit ediyor.