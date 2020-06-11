Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası

Mahkeme kararında, "Facebook ile, fotoğrafların dağıtılabileceği ve üçüncü tarafların eline geçebileceği ihtimali göz ardı edilemez" dendi.

GDPR, 'tamamen kişisel' veya 'ev içi' veriler için geçerli değil. Ama mahkeme, sosyal medyada paylaşılmasıyla fotoğrafların daha geniş kitlelere ulaşabileceği hükmüne varıp fotoğrafların silinmesi kararı aldı.

Bir veri uzmanı, kararın 'Avrupa mahkemesinin yıllardır bu konuda benimsediği duruşu yansıttığını' söyledi.

Anneanne, sosyal medyada torunun fotoğraflarını paylaştı, kızı ise annesinde defalarca fotoğrafları silmesini istedi. Kadın ise kızının itirazlarına rağmen torunun fotoğraflarını sosyal medyadan silmedi.

Olayın mahkemeye taşınmasının sebebi ise anne ile kızı arasında yaşanan tartışma oldu.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü (GDPR) temel alan mahkeme, kadının fotoğrafları silmesi hükmüne vardı. Fotoğrafları silmemesi durumunda ise kadına para cezası verilecek.

Hollanda'da bir mahkeme, ebeveynlerin izni olmadan torunlarının fotoğraflarını Facebook ve Pinterest'te paylaşan kadını cezalandırdı.

Anneanne fotoğrafları silmezse, silmediği her gün için de 50 euro ödeyecek. Mahkeme kararına uymamaya devam etmesi durumunda ise para cezası 1000 euro'ya kadar çıkabilecek.

Eğer kadın, torununun başka fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ederse de, her paylaşımı için ek 50 euro daha ödeyecek.

Decoded Legal adlı avukatlık bürosunda teknoloji avukatı olarak çalışan Neil Brown, "Sanıyorum, fotoğrafları çok düşünmeden tweet atan ya da sosyal medyada paylaşanlar için şaşırtıcı olacak" dedi ve şunları söyledi:

"Yasal düzenleme bir yana, makul olan, bu fotoğrafları paylaşan kişinin böyle bir uyarıdan sonra 'Artık annesi ya da babası fotoğrafların görülmesini istemiyor' diyerek paylaşımlarını silmesidir."

