HABER

Facebook'ta üç ayda 2,2 milyar sahte hesap silindi

24.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Facebook'ta sahte hesapların sayısında rekor artış kaydedildi.

Facebook'ta üç ayda 2,2 milyar sahte hesap silindi

Şirket yılın ilk üç ayında 2,2 milyar sahte hesabın silindiğini açıkladı.Veri güvenliği skandalı, nefret söylemi ve yalan haberin yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeki sosyal medya platformu Facebook yılın ilk üç ayında yaklaşık 2 milyar 200 milyon sahte hesabı sildiğini açıkladı.

Facebook'un blogundan yapılan açıklamada, platform üzerinde otomatik siber saldırılar yoluyla oluşturulan çok fazla sayıda sahte hesap saptandığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada bu hesapların çoğunun aktif hale geçmeden önce farkedilerek silindiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 2018'in ilk çeyreğinde 1 milyar 200 milyon hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına yer verildi.

Ayda yaklaşık 2 milyar 400 milyon yeni kullanıcı hesabının açıldığı sosyal medya platformunda bu hesapların yaklaşık yüzde 5’inin sahte olduğu tahmin ediliyor.

dpa/rtr/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Kuzey Kore Amerika'yı SuçladıKuzey Kore Amerika'yı Suçladı
İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyorİngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

FBI üst düzey yetkilisi: ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

FBI'dan korkutan açıklama! Büyüyen ve endişe uyandıran tehdit...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

İngiltere'de alarm!

İngiltere'de alarm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.