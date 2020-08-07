HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook'tan 2021 Yılı Temmuz Ayına Kadar Evden Çalışma İzni

Facebook'tan 2021 Yılı Temmuz Ayına Kadar Evden Çalışma İzni

07.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar evden çalışmalarına izin verileceğini açıkladı.

Facebook'tan 2021 Yılı Temmuz Ayına Kadar Evden Çalışma İzni

Sosyal medyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar evden çalışmalarına izin verileceğini açıkladı. Şirket bu kapsamda, evden çalışma için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışanlarına, 1000 dolarlık bir ek ödeme yapılacağını da duyurdu.

Facebook Şirketi Sözcüsü yaptığı açıklamada “Sağlık ve hükümet yetkililerinin yönlendirmeleri ve kendi içimizde yaptığımız değerlendirme sonucu çalışanlarımıza, 2021 yılı Temmuz ayına kadar evden çalışma izni veriyoruz. Ayrıca ev ofislerindeki ihtiyaçlarını gidermeleri için çalışanlarımıza ek bin dolar ödeme yapacağız” dedi.

Facebook hükümetin izin verdiği belli noktalardaki bazı ofislerininse yıl sonuna kadar faaliyete geçirileceğini belirtti.

Son olarak dünyaca ünlü arama motoru Google’ın sahibi Alphabet firması da işyerine gitme zorunluluğu olmayan personeline, önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar evden çalışma izni verildiğini açıklamıştı. Benzer şekilde Twitter şirketi de çalışanlarının evden çalışmasına izin verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Hint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktıHint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Öğretmen adayları dikkat! Sonuçları açıklandıÖğretmen adayları dikkat! Sonuçları açıklandı

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Her yerde aranıyorlar

Her yerde aranıyorlar

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Diğer Haberler
Beyrut’ta liman çalışanı patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu

Patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu!

Hint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Trump TikTok ve WeChat'i yasakladı!

Trump TikTok ve WeChat'i yasakladı!

Bu anlaşma Suriye'deki denklemi değiştirdi

Bu anlaşma Suriye'deki denklemi değiştirdi

Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Dünyayı sarsan patlamayla ilgili yeni gelişme

Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor

Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.