Facebook'tan 2021 Yılı Temmuz Ayına Kadar Evden Çalışma İzni

Sosyal medyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar evden çalışmalarına izin verileceğini açıkladı. Şirket bu kapsamda, evden çalışma için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışanlarına, 1000 dolarlık bir ek ödeme yapılacağını da duyurdu.

Facebook Şirketi Sözcüsü yaptığı açıklamada “Sağlık ve hükümet yetkililerinin yönlendirmeleri ve kendi içimizde yaptığımız değerlendirme sonucu çalışanlarımıza, 2021 yılı Temmuz ayına kadar evden çalışma izni veriyoruz. Ayrıca ev ofislerindeki ihtiyaçlarını gidermeleri için çalışanlarımıza ek bin dolar ödeme yapacağız” dedi.

Facebook hükümetin izin verdiği belli noktalardaki bazı ofislerininse yıl sonuna kadar faaliyete geçirileceğini belirtti.

Son olarak dünyaca ünlü arama motoru Google’ın sahibi Alphabet firması da işyerine gitme zorunluluğu olmayan personeline, önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar evden çalışma izni verildiğini açıklamıştı. Benzer şekilde Twitter şirketi de çalışanlarının evden çalışmasına izin verdi.

