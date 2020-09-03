Facebook’tan ABD Seçim Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Söz konusu değişiklikleri Facebook’ta yaptığı bir paylaşımla açıklayan CEO Mark Zuckerberg, posta yoluyla oy kullanılması talebinin artmasına da yol açan Corona virüsü salgını sebebiyle seçmenlerin karşı karşıya kalacağı zorluklar konusunda kaygılı olduğunu belirtti.

Yeni önlemler kapsamında, adaylar ve seçim kampanyası ekipleri tarafından sonuçlar belli olmadan zafer ilan eden paylaşımlara, resmi seçim sonuçlarını gösteren bağlantıların ekleneceği kaydedildi.

Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, seçimden önceki haftada yeni siyasi içerikli reklamlara kısıtlama getireceğini, Corona virüsü salgını ve oy kullanımıyla ilgili yanlış bilgi veren paylaşımları kaldırılacağını belirtti.

Facebook Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine iki ay kala oy kullanımını teşvik etmek, dezenformasyonu ve seçim sonrası olası toplumsal gerginlikleri azaltmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Seçimden önceki hafta siyasi içerikli reklam almayacağını açıklayan şirket güvenilir haber paylaşımı için Reuters’la işbirliğine gidiyor.

Zuckerberg, “Ülkemizin bu kadar kutuplaştığı ve seçim sonuçlarının nihai olarak açıklanmasının günler, hatta haftalar alabileceğinin konuşulduğu bir dönemde, ülke genelinde toplumsal olay riskinin olabileceğinden endişeliyim” diye yazdı.

Facebook’un CEO’su daha önce yaptığı açıklamada platformda paralı reklamlar aracılığıyla kullanıcıların istediği şekilde siyasi düşüncelerini ifade etmelerine imkan tanınması kararını savunmuştu.

Zuckerberg, “kötü ifadenin en iyi panzehirinin daha fazla ifade özgürlüğü olduğu görüşünü savunmaya devam ettiğini; ancak seçime günler kala yeni ortaya atılan iddiaların yalanlanması için yeterli zaman kalmayabileceğini” de kabul etti.

Facebook halihazırda sistemde olan siyasi içerikli reklamların paylaşılmasına ve bu reklamlar için harcanan para miktarlarının ya da hedef kullanıcı kitlesinin değiştirilmesine izin vermeye devam edecek. Ancak reklamların içeriğinde ya da tasarımında yapılacak değişiklikleri engelleyecek.

Facebook, Başkan Donald Trump’ın yaz başında paylaştığı ve posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin yanlış yönlendirici iddialarda bulunduğu paylaşımı kaldırmaması sebebiyle kendi çalışanları dahil olmak üzere pek çok çevreden tepki görmüştü.