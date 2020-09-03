Facebook’tan ABD Seçim Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Facebook Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine iki ay kala oy kullanımını teşvik etmek, dezenformasyonu ve seçim sonrası olası toplumsal gerginlikleri azaltmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Seçimden önceki hafta siyasi içerikli reklam almayacağını açıklayan şirket güvenilir haber paylaşımı için Reuters’la işbirliğine gidiyor.
Facebook, ifade özgürlüğü konusundaki esnek yaklaşımının ABD’de seçime müdahale amacıyla kötüye kullanılabileceğine ilişkin endişelerle karşı karşıyaydı.
Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, seçimden önceki haftada yeni siyasi içerikli reklamlara kısıtlama getireceğini, Corona virüsü salgını ve oy kullanımıyla ilgili yanlış bilgi veren paylaşımları kaldırılacağını belirtti.
Yeni önlemler kapsamında, adaylar ve seçim kampanyası ekipleri tarafından sonuçlar belli olmadan zafer ilan eden paylaşımlara, resmi seçim sonuçlarını gösteren bağlantıların ekleneceği kaydedildi.
Zuckerberg’den olası toplumsal gerginlik uyarısı
Söz konusu değişiklikleri Facebook’ta yaptığı bir paylaşımla açıklayan CEO Mark Zuckerberg, posta yoluyla oy kullanılması talebinin artmasına da yol açan Corona virüsü salgını sebebiyle seçmenlerin karşı karşıya kalacağı zorluklar konusunda kaygılı olduğunu belirtti.
Zuckerberg, “Ülkemizin bu kadar kutuplaştığı ve seçim sonuçlarının nihai olarak açıklanmasının günler, hatta haftalar alabileceğinin konuşulduğu bir dönemde, ülke genelinde toplumsal olay riskinin olabileceğinden endişeliyim” diye yazdı.
Facebook’un CEO’su daha önce yaptığı açıklamada platformda paralı reklamlar aracılığıyla kullanıcıların istediği şekilde siyasi düşüncelerini ifade etmelerine imkan tanınması kararını savunmuştu.
Zuckerberg, “kötü ifadenin en iyi panzehirinin daha fazla ifade özgürlüğü olduğu görüşünü savunmaya devam ettiğini; ancak seçime günler kala yeni ortaya atılan iddiaların yalanlanması için yeterli zaman kalmayabileceğini” de kabul etti.
Facebook halihazırda sistemde olan siyasi içerikli reklamların paylaşılmasına ve bu reklamlar için harcanan para miktarlarının ya da hedef kullanıcı kitlesinin değiştirilmesine izin vermeye devam edecek. Ancak reklamların içeriğinde ya da tasarımında yapılacak değişiklikleri engelleyecek.
Facebook, Başkan Donald Trump’ın yaz başında paylaştığı ve posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin yanlış yönlendirici iddialarda bulunduğu paylaşımı kaldırmaması sebebiyle kendi çalışanları dahil olmak üzere pek çok çevreden tepki görmüştü.
ABD’de seçim sonuçlarının seçim gecesi belli olmaması olasılığı gittikçe artarken, hem dezenformasyon uzmanları hem de Facebook yöneticileri yaptıkları değerlendirmelerde konuya dikkat çekerek, yanlış iddiaların ve komplo teorilerinin yayılması konusundaki endişelerini dile getirmişti.
Zuckerberg, 2016 seçimlerinde Amerikan istihbarat kurumlarının da tespit ettiği Rusya müdahalesine benzer yabancı ülkelerden seçim kampanyalarını etkileme çabalarına ek olarak, “ABD sınırları içinde seçimlerin meşruiyetine zarar verme girişimleri olduğunu gördüklerini” söyledi.
Moskova ise bu iddiaları yalanlamıştı.
Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, bu gibi tehditlere çözüm getirmek amacıyla Facebook’un seçim sonucunu tartışmalı hale getirmeyi amaçlayan paylaşımların etiketleneceğini söyledi.
Facebook Reuters’la işbirliğine gidiyor
Seçmeni oy verme hakkını kullanmaktan caydırmak amacıyla paylaşılan ve Corona virüsü salgını ya da oy vermeyle ilgili yanlış bilgi içeren içerikler de kaldırılacak.
Facebook, kullanıcıları yanlış yönlendirecek içeriklerin önlenmesine ek olarak güvenilir bilginin güçlendirilmesi amacıyla haber ajansı Reuters ile işbirliği yaparak platformun Oy Kullanma Bilgi Merkezi’nde resmi sonuçlara ilişkin haber sağlayacak.