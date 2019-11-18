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Facebook’tan Adana’ya bölgesel istasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:51 | Son Güncelleme

"Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi"nin Adana’da açılması için protokol imzalandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Facebook iş birliğiyle hayata geçirilecek istasyonun imza töreni Adana Sanayi Odası’nda imzalandı.Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, imza töreninde yaptığı konuşmada, hayal kurmadan iş hayatında da sosyal hayatta da başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Türkiye, dünyada Facebook araçlarını kullanmada 4’üncü ülke.

Facebook’tan Adana’ya bölgesel istasyon

"Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi"nin Adana’da açılması için protokol imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Facebook iş birliğiyle hayata geçirilecek istasyonun imza töreni Adana Sanayi Odası’nda imzalandı.
Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, imza töreninde yaptığı konuşmada, hayal kurmadan iş hayatında da sosyal hayatta da başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Türkiye, dünyada Facebook araçlarını kullanmada 4’üncü ülke. Hemen hemen herkes Facebook ve onun ürünleri olan Instagram ve WhatsApp’ı kullanıyor. Bunu nasıl kullanıyoruz diye bir araştırma yaptık. KOBİ’lerin hemen hemen yüzde 83’ü Facebook kullanıyor. Ama kendi işini büyütme konusunda Türkiye en geri ülkelerden biri. Çünkü o siteyi genelde ya arkadaş bulmak ya da sosyal bir çevre edinmek için kullanıyor. Dünya başka bir yere gidiyor. 15 yıl önce sosyal medya uzmanı diye bir meslek yoktu ve geleceğin mesleklerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir 10 yıl önümüzde bugünkü mesleklerin yüzde 65’inin olmayacağını biliyorum” dedi.
TOBB Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Uzmanı Handan Köse ise Eylül ayında Sınırları Aşan Türkiye Projesi kapsamında Habitat Derneği, Facebook iş birliği içerisinde İstanbul’da Facebook İstasyon’u açtıklarını belirterek, "Sosyal medya artık bir zorunluluk haline geldi. Dijital ortamda artık gelecek. Bu anlamda bu projeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.
Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Ece Başay’da, “Facebook olarak bu işe başladığımız 2018 yılının Kasım ayıydı. Herkesin bahsettiği gibi dünya değişiyor artık hayatımızda dijitalin çok önemli bir yeri var. Bu anlamda Türkiye’de hem ekonomik alanda hem de sosyal alanda Facebook ürünlerinin kattığı katma değer var. En basitinden KOBİ’lerin yüzde 55’i Facebook ürünlerini kullanıyor. Bu ürünler aracılığıyla ihracat yapıyor, potansiyelini geliştiriyor, eleman bulabiliyorlar. Bu anlamda biz Facebook olarak bunların hepsini fiziki anlamda nasıl daha iyi bir yere getirebiliriz diye düşündüğümüzde bir topluluk merkezi açmanın Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal anlamda bir değer katabileceğine inandık" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından “Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi”nin protokolü imzalandı.

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