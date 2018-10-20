HABER

Facebook’tan Ara Seçimler Öncesi Ek Önlemler

20.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

ABD’de ara seçimler öncesi Facebook yalan haber ve sahte hesaplara savaş açtı

Facebook’tan Ara Seçimler Öncesi Ek Önlemler

6 Kasım’daki seçimler için harekat odası kuran sosyal medya devi, 10’dan fazla çalışanını bu iş için görevlendirdi. Bilgi işlemden hukuka ve insan davranışlarına birçok konuda uzman olan çalışanlar, sadece Facebook değil WhatsApp ve Instagram’daki kullanım davranışlarını inceleyecek.

Böylelikle sahte reklamların, manipülasyonun, seçmen üzerinde baskının ve nefret söylemlerinin önüne geçilmeye çalışılacak.

Harekat odası projesi, Facebook’un 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya’nın manipülasyonlarına alet olması ve birçok güvenlik açığının ortaya çıkması üzerine geliştirildi.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...
Makedonya'da yeni isme meclisten ilk onay çıktıMakedonya'da yeni isme meclisten ilk onay çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.