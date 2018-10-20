Facebook’tan Ara Seçimler Öncesi Ek Önlemler

6 Kasım’daki seçimler için harekat odası kuran sosyal medya devi, 10’dan fazla çalışanını bu iş için görevlendirdi. Bilgi işlemden hukuka ve insan davranışlarına birçok konuda uzman olan çalışanlar, sadece Facebook değil WhatsApp ve Instagram’daki kullanım davranışlarını inceleyecek.

Böylelikle sahte reklamların, manipülasyonun, seçmen üzerinde baskının ve nefret söylemlerinin önüne geçilmeye çalışılacak.

Harekat odası projesi, Facebook’un 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya’nın manipülasyonlarına alet olması ve birçok güvenlik açığının ortaya çıkması üzerine geliştirildi.

