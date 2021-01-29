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Facebook'tan Borsaları Hareketlendiren Robinhood'a Geçici Engel

29.01.2021 20:41 | Son Güncelleme:
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Facebook'tan Borsaları Hareketlendiren Robinhood'a Geçici Engel

Robinhood Stock Traders grubu, Reddit gibi uygulamalar üzerinden bilgi paylaşarak GameStop başta olmak üzere zarardaki şirketlerin hisselerini satın alan küçük yatırımcıların son dönemlerde kullandığı uygulamaların başında geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcıların borsayla ilgili bilgi alışverişi yaptığı Robinhood Stock Traders sayfasını kapattı. Facebook yönetiminin kararına sayfanın kurucusundan ve kullanıcılardan tepki geldi. Sayfanın kurucusu Allen Tran, konuyla ilgili haberin Reuters haber ajansında yayınlanmasını takiben sayfanın açılmasına yeniden izin verildiğini de söyledi.

Robinhood Stock Traders grubu, Reddit gibi uygulamalar üzerinden bilgi paylaşarak GameStop başta olmak üzere borsa değerleri düşüşte olan şirketlerin hisselerini satın alan küçük yatırımcıların son dönemlerde kullandığı sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Grubun 23 yaşındaki Chicagolu kurucusu Allen Tran, 157 bin takipçisi bulunan Facebook sayfasının Çarşamba günü kapatıldığını söyledi. Reuters’un haberine göre, Facebook sayfayı, kurumun “müstehcen içerik” kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kapattı.

Amerika’nın ünlü bilgisayar oyunları şirketi GameStop’ın yanı sıra AMC Entertainment ve BlackBerry’nin hisselerine küçük yatırımcılardan gelen ilgi son günlerde borsalarda tahminlerin dışında bir dalgalanma yarattı. Pandemi sürecinde küçülen bu şirketlerin hisselerini satın alanlar Robinhood uygulamasının yanı sıra Reddit’i de sıklıkla kullandı.

Robinhood’un kurucusu Tran, “Ağacın ilk kesilen dalı biz olduk çünkü Facebook’taydık. Reddit gibi bağımsız bir platform değiliz” şeklinde konuştu.

Tran ayrıca uygulamasını kullanan bazı yatırımcıların Reddit’in WallStreetBets adlı platformunda girdikleri bahisler sonucunda onbinlerce dolar kazandığına vurgu yaptı. 20 bin üyeli HaiKhuu Trading borsa grubunun da yöneticisi olan Tran, Robinhood sayfasında Facebook yönetiminin iddiasının aksine müstehcen paylaşımlara rastlamadığını söyledi.

Facebook sözcülerinden Kristen Morea ise, “Bu grup, Topluluk Standartları’mızı ihlal ettiği için kaldırıldı. Şu an devam eden borsa çılgınlığıyla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı. Morea ayrıntı vermedi.

Tran, Reuters’ın konuyla ilgili haberinin ardından Facebook’taki Robinhood Stock Traders grup sayfasının yeniden açıldığını ancak bununla ilgili sayfa yöneticisine bir açıklama mesajı gönderilmediğini belirtti.

Tran’ın Facebook sayfası 7 Ocak tarihinde de “tehlikeli organizasyon” olduğu iddiasıyla kapatılmış, kullanıcıların talebiyle yeniden açılmasına izin verilmişti.

Tran benzer içerikli diyalogların yapılması için kurduğu bir diğer Facebook sayfasının da aynı şekilde kapatılmasından endişeli.

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