Facebook’tan İçerik Denetiminde Yeni Adımlar

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri yaklaşırken Facebook Salı günü açıkladığı yeni politikasıyla siyasi bağlantıları olan Amerikalı kullanıcıların “haber metni” şeklinde reklam yapmalarını engelleme kararı aldı.

Buna göre siyasi bağlantıları olan kullanıcılar Facebook’ta haber sayfası oluşturabilecek, ancak bazı kısıtlamalara maruz kalacak.

Facebook’tan yapılan açıklamada bu bağlantılara sahip haber sayfalarının Facebook News bölümü altında yer almayacağı belirtildi ve reklam izin politikasının bundan böyle siyasi bağlantısı olan kullanıcıları da kapsayacağı kaydedildi.

Facebook, reklam izin politikası kapsamında, sosyal konularda görüş içerikli ve seçimleri konu alan siyasi reklamlara kimlerin para yatırdığını açıklıyor.

2 milyar 700 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook, sahte haber ve yanlış bilgi yayma kampanyalarını engellemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu.

Facebook’tan yapılan açıklamada ‘‘Siyasi bağları olan kullanıcıları belirlemek bizim için yeni bir süreç. Zaman içinde daha çok öğrenecek ve ihtiyaçlara uyum sağlayacağız’’ denildi.