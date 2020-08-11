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Facebook’tan İçerik Denetiminde Yeni Adımlar

11.08.2020 22:11 | Son Güncelleme

Buna göre siyasi bağlantılı kullanıcılar Facebook’ta haber sayfası oluşturabilecek, ancak bazı kısıtlamalara maruz kalacak

Facebook’tan İçerik Denetiminde Yeni Adımlar

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri yaklaşırken Facebook Salı günü açıkladığı yeni politikasıyla siyasi bağlantıları olan Amerikalı kullanıcıların “haber metni” şeklinde reklam yapmalarını engelleme kararı aldı.

Buna göre siyasi bağlantıları olan kullanıcılar Facebook’ta haber sayfası oluşturabilecek, ancak bazı kısıtlamalara maruz kalacak.

Facebook’tan yapılan açıklamada bu bağlantılara sahip haber sayfalarının Facebook News bölümü altında yer almayacağı belirtildi ve reklam izin politikasının bundan böyle siyasi bağlantısı olan kullanıcıları da kapsayacağı kaydedildi.

Facebook, reklam izin politikası kapsamında, sosyal konularda görüş içerikli ve seçimleri konu alan siyasi reklamlara kimlerin para yatırdığını açıklıyor.

2 milyar 700 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook, sahte haber ve yanlış bilgi yayma kampanyalarını engellemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu.

Facebook’tan yapılan açıklamada ‘‘Siyasi bağları olan kullanıcıları belirlemek bizim için yeni bir süreç. Zaman içinde daha çok öğrenecek ve ihtiyaçlara uyum sağlayacağız’’ denildi.

Facebook ayrıca Topluluk Standartları Raporu’nda, yılın ikinci çeyreğinde Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle 7 milyon paylaşımın kaldırıldığını açıkladı.

Rapora göre Facebook ikinci çeyrekte 22,5 milyon paylaşımı nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırdı, bu rakam ilk çeyrekte 9,6 milyondu.

Facebook ayrıca aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantısı olan 8,7 milyon paylaşım da aynı dönemde kaldırdı. Bu rakam ise ilk çeyrekte 6,3 milyondu.

Facebook, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında salgın nedeniyle ofislerde az kişi bulundurduğundan içerik izleme faaliyetlerini büyük ölçüde otomasyon yöntemiyle yürüttüğünü bildirdi.

Facebook konuyla ilgili yazdığı blog yazısında bu durumun intihar, kendine zarar verme, çocuk istismarı ve cinsel sömürü konularında daha az içeriğe müdahale etmesine neden olduğunu bildirdi.

Şirket nefret söylemi politikasının içeriğini de genişletmeye hazırlandığını kaydetti.

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