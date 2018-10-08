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Facebook’tan İlk Ev İçi Akıllı Cihaz

08.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Ekran ve kameradan oluşan cihazla görüntülü aramaların daha kolay yapılması hedefleniyor. Ancak Facebook’un kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflarla paylaştığı yönündeki suçlamalar bu cihazın güvenilirliğine de gölge düşürüyor

Facebook’tan İlk Ev İçi Akıllı Cihaz

Facebook, ‘Portal’ adlı ilk ev içi elektronik cihazını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ekran ve kameradan oluşan cihazla görüntülü aramaların daha kolay yapılması hedefleniyor.

Ancak Facebook’un kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflarla paylaştığı yönündeki suçlamalar bu cihazın güvenilirliğine de gölge düşürüyor.

İnsanların evlerini Facebook’un internet bağlantılı kameralarına açmak isteyeceği şüpheli.

Portal’ın farklı yanı görüntülü konuşmalar yapıldığı sırada yapay zeka kullanan kameranın kullanıcının hareketlerine göre hareket edebilmesi.

Kasım’ın ilk günlerinde iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkacak Portal’ın fiyatı 200 ila 350 dolar arasında olacak.

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