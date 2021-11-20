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Facebook'tan Los Angeles polisine: Sahte hesaplarla kullanıcıları gözetlemeyin

20.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Los Angeles Polis Departmanı'ndan (LAPD) sahte profiller oluşturarak kullanıcılarını takip etmeyi bırakmasını istedi.

Facebook'tan Los Angeles polisine: Sahte hesaplarla kullanıcıları gözetlemeyin

Facebook, Los Angeles Polis Departmanı'ndan (LAPD) sahte profiller oluşturarak kullanıcılarını takip etmeyi bırakmasını istedi.

Guardian'ın ABD polisinin suçluları bulmak için bir teknoloji firmasıyla çalıştığı yönündeki haberinden sonra Facebook sahte hesap açma ve kullanmayı açıkça yasakladı.

Şirket amacının güvenli ve şeffaf bir ortam yaratmak olduğunu söyledi.

Facebook'un sivil haklar ve hukuk birimi başkan yardımcısı Roy L. Austin, 11 Kasım'da LAPD'ye yazdığı mektupta; kurumun sahte sosyal medya hesapları açmak için Facebook'u açıkça örnek gösterdiği ve polislere "çevrimiçi araştırma" için sahte profil oluşturmalarına izin veren bir politikası olduğu belirtiliyor.

Mektup, LAPD'nin bu tarz politikalarının meşruiyetinin kendisine bağlı olduğunu, ancak polis memurlarının hesap açarken Facebook'un kurallarına uyması gerektiğini yazıyor.

Polis departmanının Facebook'ta sahte hesap açma ve bu şekilde bilgi toplama faaliyetlerine son vermesi isteniyor.

Brennan Center of Justice sivil toplum örgütünün ortaya çıkarttığı belgelere göre LAPD, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından veri toplamak için Voyager Labs isimli şirketin yazılımını kullanıyor.

BBC'nin haberine göre LAPD bu yazılımı, sokak çetelerinin çevrimiçi faaliyetleri hakkında kanıt toplama ve araştırma yapma konusunda kullanışlı buluyor.

Facebook ise kullanıcılarını gözetlemenin şirketin "gerçek insanların kendi kimlikleriyle birbirleriyle iletişim kurmak ve paylaşım yapmak" amacına uygun olmadığını söylüyor.

Avustralyalı güvenlik uzmanı Robert Potter ise internet sansürü olan ülkelerde yaşayanların ya da çevrimiçi güvenliğini koruması gereken sivil toplum aktivisti, gazeteci gibi kişilerin sahte kimlik kullanmasının haklı bir durum olduğunu savunuyor.

BBC'ye konuşan Potter, Facebook'un politik ve dolandırıcı reklamlar, sosyal medyanın ergenler üzerindeki olumsuz etkileri, Covid-19'la ilgili yanlış bilgilendirmeler, terör aktiviteleri için iletişim kurulması gibi konular hakkında harekete geçmezken LAPD'yle ilgili sert bir tutum sergilemesini şaşırtıcı bulduğunu da ekliyor.

Potter tıpkı bir kilisede gizli görev yürütmenin yasak olmadığı gibi sosyal medya platformunun da aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini aktarıyor.

Facebook, Ağustos ayında bir grup Amerikalı akademisyenin hesaplarına iletişimini de, platform verileri üzerinden araştırma yaptıkları gerekçesiyle, durdurmuştu.

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