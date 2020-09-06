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Facebook’tan Ölümünü Canlı Yayınlamak İsteyen Adama Engel

06.09.2020 00:30 | Son Güncelleme

Fransa’da ötenazi talebi reddedilen 57 yaşındaki Alain Cocq ölümünü Facebook’tan canlı yayınlama kararı aldı. Facebook yayını durdurdu

Facebook’tan Ölümünü Canlı Yayınlamak İsteyen Adama Engel

Fransa’da ötenazi talebi reddedilen 57 yaşındaki Alain Cocq ölümünü Facebook’tan canlı yayınlama kararı aldı. Facebook yayını durdurdu.

34 yıldır nadir görülen ve tedavisi olmayan bir hastalığı olan Alain Cocq’un ötenazi talebi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Fransız yasalarının buna izin vermediği gerekçesiyle reddedildi.

Yemek yemeyi, sıvı almayı ve ilaç tedavisini reddeden Cocq ölümünü sosyal medya üzerinden canlı yayınlamaya karar verdi.

Cumartesi günü sabah son yemeğini yediğini söyleyen Alain Cocq, “Önümüzdeki günler zor olacak biliyorum ama kararımı verdim” dedi.

Hasta yatağının başında tabletle yayına başladı. Ancak Facebook yayını durdurdu.

Facebook sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Alain Cocq’un karmaşık durumuna dikkat çekme kararına saygı duyuyoruz; ancak uzmanlarla istişarenin ardından canlı yayını engellemek üzere önlem aldık" dedi.

Facebook sözcüsü platform kuralları gereği intihar girişimlerinin gösterilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Fransa’nın komşusu olan İsviçre, Belçika ve Hollanda’da bazı vakalarda hastalara ötenazi hakkı tanınıyor. Fransa ise Katolik Kilisesi’nden gelen baskı sebebiyle buna direniyor.

2016 yılında kabul edilen Claeys-Leonetti yasası yalnızca kısa vadede sağlık durumu tehdit altında olan hastaların uyutulmasına imkan veriyor.

Alain Cocq, beslenme tüpüyle gıdasını alabiliyor ve sindirim sistemi de kolostomi torbasına bağlı.

Cocq, sürekli ağrı çektiğini söylüyor ve Fransız yasalarının kendisinin yaşadığına benzer durumlarda ötenazi hakkı verecek şekilde değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

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