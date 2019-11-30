Facebook'tan tartışma yaratan karar

Singapur hükümeti, söz konusu paylaşımdaki iddiaların yanlış olduğunu belirtiyordu.Singapur'daki tartışmalı bir internet yasası, ilk kez bir sosyal medya devine düzeltme yayımlattı. Bu yasa kapsamında Singapur'daki bakanlar, sosyal medya platformlarına, yanlış olarak addettikleri paylaşımlarla ilgili uyarı niteliğinde bir ibare koymalarını söyleyebiliyor. Ancak ülkedeki hak örgütleri, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle bu yasayı eleştiriyor.

Singapur'da seçime hile karıştırıldığı yönünde iddialar ve bir muhbirin tutuklandığına dair suçlamalar içeren paylaşım, "States Times Review" adlı Facebook hesabında 23 Kasım'da yayımlanmıştı.

Singapur hükümeti, geçen ay yürürlüğe giren tartışmalı yasadan doğan yetkisini kullanarak söz konusu haber sitesinin sahibi Alex Tan'dan bu paylaşımı düzeltmesini istedi.

Ancak Singapur dışında yaşayan Avustralya vatandaşı Tan, hükümetin "yanlış" ve "hakaretamiz" olarak tanımladığı bu paylaşımla ilgili bir düzeltme yayımlamayı reddetti.

Bunun üzerine Singapur hükümeti, Facebook'tan uyarı yayımlamasını talep etti. Hükümetin talebini olumlu karşılayan Facebook da bugün söz konusu paylaşımın altına, "Facebook'un yasalara göre size, Singapur hükümetinin bu paylaşımda yanlış bilgi bulunduğunu belirttiğini söylemesi gerekmektedir" notunu düştü. Facebook'un eklediği düzeltme sadece Singapur'daki kullanıcılar tarafından görülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan Tan ise hükümetin Facebook üzerinden harekete geçmesinin ardından aynı haberi Twitter, Google ve Linkedin'de de paylaştığını duyurdu. Tan, hükümeti bu sosyal medya platformlarına da şikâyette bulunmaya davet etti.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

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