HABER

Facebook'tan tartışma yaratan karar

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine, muhalif bir haber sitesinin paylaşımının altına düzeltme ekledi.

Singapur hükümeti, söz konusu paylaşımdaki iddiaların yanlış olduğunu belirtiyordu.Singapur'daki tartışmalı bir internet yasası, ilk kez bir sosyal medya devine düzeltme yayımlattı. Bu yasa kapsamında Singapur'daki bakanlar, sosyal medya platformlarına, yanlış olarak addettikleri paylaşımlarla ilgili uyarı niteliğinde bir ibare koymalarını söyleyebiliyor. Ancak ülkedeki hak örgütleri, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle bu yasayı eleştiriyor.

Singapur'da seçime hile karıştırıldığı yönünde iddialar ve bir muhbirin tutuklandığına dair suçlamalar içeren paylaşım, "States Times Review" adlı Facebook hesabında 23 Kasım'da yayımlanmıştı.

Singapur hükümeti, geçen ay yürürlüğe giren tartışmalı yasadan doğan yetkisini kullanarak söz konusu haber sitesinin sahibi Alex Tan'dan bu paylaşımı düzeltmesini istedi.

Ancak Singapur dışında yaşayan Avustralya vatandaşı Tan, hükümetin "yanlış" ve "hakaretamiz" olarak tanımladığı bu paylaşımla ilgili bir düzeltme yayımlamayı reddetti.

Bunun üzerine Singapur hükümeti, Facebook'tan uyarı yayımlamasını talep etti. Hükümetin talebini olumlu karşılayan Facebook da bugün söz konusu paylaşımın altına, "Facebook'un yasalara göre size, Singapur hükümetinin bu paylaşımda yanlış bilgi bulunduğunu belirttiğini söylemesi gerekmektedir" notunu düştü. Facebook'un eklediği düzeltme sadece Singapur'daki kullanıcılar tarafından görülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan Tan ise hükümetin Facebook üzerinden harekete geçmesinin ardından aynı haberi Twitter, Google ve Linkedin'de de paylaştığını duyurdu. Tan, hükümeti bu sosyal medya platformlarına da şikâyette bulunmaya davet etti.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Arnavutluk'taki Depremde 50 Kişi Öldü Arama Kurtarma Çalışmaları BittiArnavutluk'taki Depremde 50 Kişi Öldü Arama Kurtarma Çalışmaları Bitti
Başbakan'ın İstifa Kararına Rağmen Irak'ta Tansiyon DüşmüyorBaşbakan'ın İstifa Kararına Rağmen Irak'ta Tansiyon Düşmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'ta bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı

Acı bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı

Türkiye'deki bazı illerde görülen ve UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

Surinam devlet başkanı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Devlet başkanına 20 yıl hapis!

Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı! Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere ve Hollanda'dan sonra Brezilya’da da bıçaklı saldırgan dehşeti

Bir günde üçüncü olay! Peş peşe bıçaklı saldırılar

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.