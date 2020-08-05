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Facebook’tan TikTok’a Rakip Uygulama

05.08.2020 22:00 | Son Güncelleme

Facebook, ABD’de yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılması gündemde olan kısa video paylaşım platformu TikTok’a rakip uygulama çıkarıyor. Reels (Film Rulosu), Instagram üzerinden kullanılabilecek

Facebook’tan TikTok’a Rakip Uygulama

Facebook, ABD’de yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılması gündemde olan kısa video paylaşım platformu TikTok’a rakip uygulama çıkarıyor. Reels (Film Rulosu), Instagram üzerinden kullanılabilecek.

Instagram’a getirilen yeni özellik sayesinde 15 saniyelik sesli videolar kaydedebilen kullanıcılar, bu kliplere görsel efektler de ekleyebilecekler. Kullanıcılar, bu uygulamayla kaydettikleri videolarını Instagram’daki takipçileriyle “Film Rulosunu Keşfet” (Reels in Explore) bölümünde ya da içeriğin 24 saat sonra silindiği Hikaye (Story) bölümlerinde paylaşabilecek. Reels seçeneği Instagram uygulamasında kullanımda olacak.

Instagram’ın sahibi olan Facebook uzun zamandır kendisine rakip olan uygulamaların benzerini geliştiriyor. Örneğin, Instagram’da kullanıcıların 24 saat sonra silinen fotoğraf ve video paylaşmalarına imkan tanıyan Hikaye özelliği Snapchat’e benzer bir uygulama.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 29 Temmuz’da Kongre’deki teknoloji oturumunda, şirketinin rakip firmaların uygulamalarını kopyalaması konusundaki sert soruların hedefi olmuştu. Facebook daha önce de 2018 yılında TikTok’a benzer Lasso adlı bir uygulama geliştirmiş ancak geçen Temmuz ayında bu projeyi sonlandırmıştı.

Instagram’daki Hikaye özelliği öncesinde de Slingshot ve Poke adı verilen Snapchat benzeri uygulamalar denenmişti. Snapchat’e benzer özellikleri kopyalaması ise, Snapchat’in yeni kullanıcılar için kullanımı zor olması sebebiyle, Instagram açısından bir başarı olarak değerlendirilmişti.

Ancak TikTok Instagram’a kıyasla da kullanımı kolay bir uygulama. En cazip özelliği de birilerini takip etmek ya da paylaşım yapmak gereği duymadan, sadece kaydırarak tüm videoları izleyebilme imkanı vermesi.

50’den fazla ülkede kullanıma girecek

Instagram’ın Reels özelliğinin ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Avustralya dahil 50’den fazla ülkede kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Amerikan teknoloji devi Microsoft’un, merkezi Çin’in başkenti Pekin’de bulunan ByteDance adlı şirkete bağlı TikTok’u satın almak üzere ön görüşmelere başladığı belirtilmişti.

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