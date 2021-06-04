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Facebook’tan Trump’a 2023’e Kadar Yasak

04.06.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook eski başkan Donald Trump’ın hesabının en erken 2023 yılının Ocak ayına kadar kapalı kalacağını açıkladı. Şirket ayrıca kurallarını ihlal eden dünya liderlerine karşı gelecekte nasıl tavır alacağıyla ilgili değişiklikleri de açıkladı

Facebook’tan Trump’a 2023’e Kadar Yasak

Facebook eski başkan Donald Trump’ın hesabının en erken 2023 yılının Ocak ayına kadar kapalı kalacağını açıkladı. Şirket ayrıca kurallarını ihlal eden dünya liderlerine karşı gelecekte nasıl tavır alacağıyla ilgili değişiklikleri de açıkladı.

Facebook’un bağımsız denetim kurulu Mayıs ayında sosyal medya devinin Trump’ı 6 Ocak’ta yandaşları tarafından Kongre’ye düzenlenen saldırının ardından yasaklamasını ele almıştı. Şirket Trump’ın takipçileriyle paylaştığı iletilerin şiddeti teşvik eder nitelikte olduğunu öne sürmüştü.

Ancak denetim kurulu yasağın süresiz olmasını yanlış bulmuş ve orantılı bir yanıt hazırlaması için Facebook’a altı ay süre tanımıştı.

Trump’ın iki yıllık yasağı 7 Ocak’ta hesabının ilk kez kapatılmasıyla başlamıştı. Facebook Trump’ın hesabının ancak kamu güvenliği riskinin ortadan kalkmasıyla yeniden açılacağını bildirdi. Trump’ın sözcüsü ise konuyla ilgili Reuters haber ajansının yorum talebine yanıt vermedi.

Facebook bu konudaki karara varmak için uzmanlarla birlikte çalışacağını, şiddet olayları, barışçı toplanma hakkının kısıtlanması ve benzer diğer toplum huzurunu kaçıran olayların belirtilerini değerlendireceğini kaydetti.

‘‘Trump kalıcı olarak yasaklanabilir’’

Sosyal medya şirketi ayrıca, Trump'ın daha fazla kuralı çiğnemesi halinde kalıcı olarak yasaklanmasına yol açabilecek bir dizi artan yaptırımın da uygulanacağını bildirdi.

Facebook’un küresel işler başkanı Nick Clegg, yayınladığı iletide ‘‘Başkan Trump’ın engellenmesine giden süreçteki koşulların ciddiyetine bakıldığında eylemlerinin, kurallarımızı ciddi şekilde ihlal ettiğine ve yeni uygulama protokolleri kapsamında mevcut olan en yüksek cezayı hak ettiğine inanıyoruz’’ dedi.

Facebook’un kararı Trump’ın 2022 ara seçimleri öncesinde hesaplarını kullanamayacağı anlamına geliyor. Ara seçimlerde Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi Kongre’de koltuk elde etmek için yarışıyor olacak. Trump 2024 başkanlık seçimlerinden önce ise sosyal medya platformunu kullanmaya başlamış olacak.

Sosyal medya şirketleri son yıllarda dünya liderlerinin ve siyasetçilerin kurallarını ihlal etmesi durumunda nasıl yaklaşım sergileyecekleri konusunda zor anlar yaşıyor.

Trump’ın hesaplarının askıya alınmasıyla Facebook ilk kez görevdeki bir başkanı, başbakanı ya da devlet liderini engellemiş oldu.

Facebook siyasi söylevlere müdahale etmemesi nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştiriliyordu. Ancak bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve ifade özgürlüğü savunucuları Trump’a getirilen yasağın rahatsız edici bir sansür olduğu eleştirisinde bulundu.

Şirket, denetim kurulunun önerileri doğrultusunda platformda dünya liderlerine karşı uygulanan kurallarda da değişiklikler açıkladı. Bunlardan biri siyasetçileri paylaşımları haber değeri taşıdığı için bazı içerik denetimi kurallarından muaf tutan politikasını sonlandırması. Facebook siyasetçileri içerik denetimine ne zaman tabii tuttuğunu da belirtiyor olacak.

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