Facebook’tan Trump’a 2023’e Kadar Yasak

Facebook eski başkan Donald Trump’ın hesabının en erken 2023 yılının Ocak ayına kadar kapalı kalacağını açıkladı. Şirket ayrıca kurallarını ihlal eden dünya liderlerine karşı gelecekte nasıl tavır alacağıyla ilgili değişiklikleri de açıkladı.

Facebook’un bağımsız denetim kurulu Mayıs ayında sosyal medya devinin Trump’ı 6 Ocak’ta yandaşları tarafından Kongre’ye düzenlenen saldırının ardından yasaklamasını ele almıştı. Şirket Trump’ın takipçileriyle paylaştığı iletilerin şiddeti teşvik eder nitelikte olduğunu öne sürmüştü.

Ancak denetim kurulu yasağın süresiz olmasını yanlış bulmuş ve orantılı bir yanıt hazırlaması için Facebook’a altı ay süre tanımıştı.

Trump’ın iki yıllık yasağı 7 Ocak’ta hesabının ilk kez kapatılmasıyla başlamıştı. Facebook Trump’ın hesabının ancak kamu güvenliği riskinin ortadan kalkmasıyla yeniden açılacağını bildirdi. Trump’ın sözcüsü ise konuyla ilgili Reuters haber ajansının yorum talebine yanıt vermedi.

Facebook bu konudaki karara varmak için uzmanlarla birlikte çalışacağını, şiddet olayları, barışçı toplanma hakkının kısıtlanması ve benzer diğer toplum huzurunu kaçıran olayların belirtilerini değerlendireceğini kaydetti.