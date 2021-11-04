Facebook'tan Türkiye'ye Güvence

Facebook’un (Meta) Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge Sorumlusu Azzam Alameddin ve beraberindeki şirket yetkilileri, bugünkü TBMM bilgilendirme toplantısıyla ilk kez Türkiye kamuoyu önüne çıktı. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans mezunu olan Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Temsilcisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Facebook Türkiye Temsilciliği’ni üstlendiği açıklanan Madoka Turkey şirketi adına Avukat Ali Ozan Karaduman, TBMM’deki toplantıya katıldı.

AKP’nin MHP’yle birlikte TBMM’de oy çokluğuyla kabul ettiği ve geçtiğimiz sonbaharda hayata geçirilmiş sosyal medya düzenlemesi kapsamında Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralara Türkiye’de resmi temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda Facebook’un görevlendirdiği temsilci hakkında bugün TBMM’ye, basına ve kamuoyuna bilgi verildi. Aynı yasal düzenleme kapsamında kurulmuş olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yapılan toplantıda, Facebook’un AKP’li milletvekillerine yönelik tutumuyla hükümetle iyi ilişkiler yürütmeyi amaçladığı izlenimi ortaya çıktı.

AKP’li Yayman: “Özgürlükler de ulusal güvenlik de korunmalı”

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP’li Hüseyin Yayman, Facebook gibi sosyal medya şirketlerinden beklentiyi hem özgürlükleri hem de ulusal güvenliği korumak olarak açıkladı.

Yayman, “Siber faşizm, ırkçılık, nefret dili, İslamofobiya gibi; kadına şiddet, çocuk tacizi konuları başta olmak üzere sosyal ağların aslında insanların kendilerini ifade edecekleri bir demokratik zemin olmaktan çıkıp bir kara propaganda merkezi haline gelmesi ve cinsellikten kadına şiddet, kişisel hakların korunmasından diğer problem alanlarına kadar konularla anılmasını biz doğru bulmamaktayız. Bizim şöyle bir dikotomimiz yok: ‘Ya özgürlük ya ulusal güvenlik.’ Biz hem özgürlüğümüzü hem de ulusal güvenliği koruyacak bir düzenlemenin, bir anlayışın olması gerektiğini düşünüyoruz. TBMM olarak sosyal ağların kendilerini ulus devletlerin üstünde görmesi ve kendilerini, bir anlamda, yasamanın, yürütmenin ve yargının üstünde görerek buyurgan bir tavırla hareket etmelerini doğru bulmamaktayız. Biz hem özgürlüklerimizi korumak hem ulusal güvenliğimizi korumak bağlamında meseleye siyasetüstü bir mesele olarak bakıyoruz. Burada mesele iktidar muhalefet rekabetine mahkum edilmeyecek kadar önemlidir çünkü bütün dünyada, hepimizin takip ettiği gibi, bu konu tartışılmaktadır. Bizim maksadımız, demokrasiyi korumaktır; bizim maksadımız, siyaset kurumunu korumaktır; bizim maksadımız, kişilerin haklarını, özgürlüklerini ve verilerini korumaktır. Bir bireyi, devlet karşısında hukukunu koruyan anayasa olmak üzere iç hukuksal metinler vardır. Fakat beni, başka bir vatandaşımızı bu ulus aşırı şirketlere karşı koruyacak kimdir? Benim verilerimin kullanılması, benim alışkanlıklarımın alınması ve bunun üzerinden bir siyaseti, yönetimi ve ülkenin işleyiş biçimini, kamu düzenini etkileyen bir anlayışı bizim benimsememiz mümkün değildir” dedi.

AKP’li Yayman, ayrıca “Talebimiz şudur: Temsilcilik açılmasının sözde değil, özde olmasını istiyoruz” diyerek kağıt üzerinde değil yönetimiyle personeliyle sosyal medya mecralarınca temsilcilikler kurulmasını istediklerini söyledi.

“Facebook’ta Türkiye temsilcisiyiz” güvencesi

Facebook (Meta) şirketi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi Sorumlusu Azzam Alameddin ise, “Kullanıcılarımızın güvenliğine ve ifade özgürlüğüne, insan haklarına, ülkenin ulusal çıkarlarına önem veriyoruz. Bizler her zaman güvenlik ve özgürlük arasında dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Meta, ülke üstü bir şey değil. Kendimizi sizden üstün görmemiz mümkün değil” dedi.

Facebook’un ilkesel olarak görüşmeye her zaman açık ve kamuyla yapıcı müzakereler yürütmeye önem verdiğini anlatan Alameddin, “Facebook, Instagram, Meta olsun fark etmez. Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz. Platformun dürüstlüğü ve kullanıcılarının güvenliği bizim için başlıca ilkelerden bir tanesidir” ifadesini kullandı.

Alameddin, Türkiye açısından 2022 yılında eğitimi ve turizmini desteklemeyi öngördüklerini de açıkladı.

Facebook (Meta) Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil’in ise bakanlık bürokratıyken şirket temsilciliğine geçiş yaptığını açıklaması dikkat çekti. Yeşil, “Türkiye'de daha bir ay öncesine kadar Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Onun öncesinde de BTK’de bilişim uzmanı olarak on beş yıldan fazla süre çalıştım. Dolayısıyla Facebook’taki bu yeni görevimle birlikte ülkemizdeki hassasiyetleri politika yapıcıların dikkat ettiği, özellikle beklentilerini bilen bir kişi olarak arada köprü olabileceğime inanıyorum. Sizler bizi Facebook temsilcisi olarak görüyorsunuz ama biz aslında kendimizi Facebook’taki Türkiye temsilcileri olarak görüyoruz. Sizlerin de bizleri öyle görmesini arzu ederiz. Amacımız sizlerin hassasiyetlerini dinleyip doğru bir şekilde aktarılmasını, iç kanallarımıza doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak olacaktır” diye konuştu.

Yeşil, “En son 1600 civarında içerik, kamu kurumlarımızdan gelen talepler kapsamında çıkarılmış durumda platformlarımızdan” açıklamasında da bulundu.

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