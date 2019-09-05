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Facebook'tan yeni bir veri güvenliği skandalı

05.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

400 milyonun üstünde Facebook kullanıcısının telefon numaraları internete sızdı.

Facebook'tan yeni bir veri güvenliği skandalı

Veri güvenliği skandalında Facebook kullanıcılarının telefonları ile birlikte bazı kişisel bilgileri de yayınlandı.Facebook'la ilgili veri güvenliği tartışmaları yaşanırken, 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarının internette şifre koruması olmayan bir sunucuda yayınlandığı bildirildi. ABD medyasına yansıyan haberlere göre bu kullanıcıların 133 milyonu ABD'de, 50 milyonu Vietnam'da ve 18 milyonu İngiltere'de bulunuyor.

Sunucunun Facebook kullanıcılarının Facebook hesabı numaralarını, telefon numaralarını, bazı hesapların cinsiyet bilgilerini ve coğrafi konumlarını paylaştığı belirtildi. Şifresi olmayan sunucuda kullanıcıların bilgilerinin yer aldığını doğrulayan Facebook, bu durumdan 419 milyon kullanıcının yarısının etkilendiğini açıkladı.

AFP'ye açıklama yapan Facebook sözcüsü birçok bilginin eski olduğunu, verilerin kaldırıldığını ve kullanıcı profillerinin gizliliğinin ihlal edildiğinie dair bir işarete rastlanmadığını söyledi.

Facebook 50 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin izinsiz şekilde Cambridge Analytica adlı data analiz şirketi tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasından bu yana veri güvenliği ile ilgili tartışmalar sürüyor.

AFP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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