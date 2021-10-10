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Facebook’tan Yeni Özellikler

10.10.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook Küresel İlişkiler Başkan Yardımcısı Nick Clegg, şirketin gençleri zararlı içerikten uzak tutmak için yeni önlemler almaya hazırlandıklarını bildirdi

Facebook Küresel İlişkiler Başkan Yardımcısı Nick Clegg, şirketin gençleri zararlı içerikten uzak tutmak için yeni önlemler almaya hazırlandıklarını bildirdi.

Clegg, denetçilerin içeriği güçlendirmek için kullanılan Facebook algoritmalarına erişmesine izin verme fikrine açık olduklarını da belirtti. Ancak Clegg, platformda ABD Kongresi’ne 6 Ocak’ta saldıranların sesinin daha çok çıkmasına neden olanın algoritma olup olmadığı sorusuna ise yanıtının olmadığını kaydetti.

CNN televizyonuna konuşan Clegg, ‘‘Algoritmalar kurala bağlanarak gerekli olması durumunda sorumlu tutulabilir, böylece insanlar sistemimizin olmasını gerektiğini söylediği şey ile gerçekten olan şeyi birbiriyle kıyaslayabilir’’ dedi.

Clegg yakın zamanda önemli fark yaratacağını düşündükleri yeni bir önlemi tanıtacakları haberini verdi. Clegg, ‘‘Sistem bir gencin aynı içeriğe tekrar tekrar baktığını görünce, eğer bu gençlerin iyiliğine fayda sağlamayacak bir içerikse onları başka bir içeriğe bakmaya teşvik edecek’’ dedi.

Instagram'a ''mola ver'' özelliği

Clegg’e göre ayrıca ‘‘mola ver’’ özelliğiyle gençlerin Instagram’a bakmaya ara vermeye teşvik edilmesine hazırlanılıyor.

Clegg, Facebook’un geliştirmeyi planladığı hedef kitlesini genç çocukların oluşturduğu Instagram Kids’le ilglili planlarını da askıya aldığını, ayrıca yetişkinlerin gençleri denetleyebilecekleri yeni kontrollar tanıtacağını bildirdi.

Senatörler geçen hafta Facebook’u uygulamalarını kullanan gençleri daha iyi koruma konusundaki planlarıyla ilgili soru yağmuruna tutmuştu. Oturum sosyal medya devinin Instagram’ın gençlerin zihin sağlığına nasıl zarar verdiğini gösteren bir iç araştırmanın sızmasının ardından yapılmıştı.

Senatörlerden daha fazla denetim talebi

Senato Adalet Komisyonu’nun Başkanı Amy Kolobuchar, oturumun yapıldığı altkomisyonda Facebook gibi teknoloji şirketlerinin daha fazla denetime tabi tutulmasını istemişti.

Clegg’in röportajından sonra Klobuchar CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Bize güvenin lafını duymaktan bıktım. Platforma bağımlı olan ve her türlü zararlı içeriğe maruz kalan çocuklarıyla uğraşan bu anne ve babaları koruma zamanı geldi’’ diye konuştu.

ABD’nin kullanıcıların tercih etmesi durumunda çevrimiçi verilerinin paylaşılmasına izin verecekleri yeni bir gizlilik politikasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Klobuchar, ABD’nin ayrıca çocukların mahremiyetiyle ilgili yasaların güncellenmesi ve algoritmaların daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Facebook’un eski çalışanlarından Frances Haugen ABD Kongresi’nde geçen hafta verdiği ifadede şirketin karını kullanıcıların güvenliğinin önünde tuttuğu eleştirisinde bulunmuştu.

Haugen, ifadesinde eski işvereni Facebook'u ABD'nin karşı karşıya olduğu "en acil tehditlerden biri" olarak niteleyerek sert bir dille eleştirmiş ve platformun daha iyi denetlenmesi için faaliyetleri hakkında şeffaf olması çağrısı yapmıştı.

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