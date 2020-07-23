Facebook’tan Zoom’a Rakip Yeni Özellik

Facebook Perşembe günü yaptığı açıklamada 50 kişiye kadar yapılan video konferans görüntülerini canlı yayınlamaya olanak veren yeni bir özelliği açıkladı.

Facebook, kullanıcıların grup halinde yapılan videolu görüşmelerde ‘‘Messenger Rooms’’ denilen sohbet odalarına Facebook hesabı olmayan kişiler de dahil başkalarını davet edebileceklerini, grup sohbetini de canlı olarak platform üzerindeki herhangi bir profilden, sayfadan ya da gruptan paylaşabileceklerini kaydetti. Böylece panel, televizyon programı gibi etkinliklerin canlı yayınına bu şekilde katılım sağlanabilecek.

Corona virüsü döneminde işyerlerinin kapanmasıyla konferans odalarının sanal ortama taşınması Zoom adlı uygulamanın adının öne çıkmasına neden olmuştu. Facebook da evden çalışmanın arttığı bu dönemde video konferans hizmetlerine artan talebi karşılamak için çalışıyor.

Zoom, videolu konuşmaları yalnızca paralı üyelik yapan kullanıcıların Facebook ve YouTube gibi platformlardan canlı yayınlamasına izin veriyor.

Facebook’un bu özelliği Facebook Live canlı yayın özelliğiyle Messenger Rooms videolu arama özelliğini bir araya getiriyor.